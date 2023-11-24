Fransız işadamı Patrick Getreide saat koleksiyonunu satışa çıkardı! Koleksiyon 300 milyon dolardan açılacak, 1 milyara çıkacak





"NEREDE KALMIŞTIK"

Adıyaman'da görev yapan 30 yıllık sınıf öğretmeni Kadir Özer, asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli depremlerde eşi, oğlu ve bir bacağını kaybetti. Ancak yaşadığı onca acı onu eğitim aşkından geri koyamadı. Koltuk değnekleriyle okulunun yolunu tutan ve "Nerede kalmıştık" diyerek öğrencileriyle buluştu. (ALİ ALTUNTAŞ)





BİN MEZARLA KIŞA HAZIRLIK

Kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da kara kış bastırmadan iş makineleriyle hazırlık yapıldı. Palandöken'deki Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda kepçelerle bin mezar açıldı. Mezarları kazma ve küreklerle gün boyu düzelten belediye işçileri, kara kış gelmeden hazırlıklarını tamamladı. ACI ÜSTÜNE ACI

Zonguldak'ta geçen hafta saatteki hızı 100 kilometreyi aşan kuvvetli fırtına ve yağışın ardından Rusya'dan İzmir'e kuru yük taşıyan Kafkametler isimli yük gemisi, 12 mürettebatıyla birlikte battı. Kaybolan aşçı Metin Usta'dan sonra dün de gemici İsmail Kaptan'ın cesedine ulaşıldı. Cemal Turan, Hıfzı Tarhan, Berke Çamurtaş, Veli Özel, Göksel Özel, Tamer Özer, Satılmış Uslu, Mustafa Nacar, Cüneyt Aygen ve Ömer Hebip'i arama çalışmalarının ise devam ettiği açıklandı. MALATYA'DA ÇİFTE KORKU

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde dün saat 17:46'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 3 dakika sonra 4.7 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı gerçekleşti. Vatandaşlar, büyük korkuyla sokaklara çıktı. Deprem; Adıyaman, Elazığ, Batman, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kahramanmaraş ve çevre illerden hissedildi. İlk tespitlere göre, can ve mal kaybı olmadı. Malatya Valisi Ersin Yazıcı, "Ağır hasarlı binaların yüzde 63'ünü yıkmıştık. Hemşerilerimiz hasarlı binalardan uzak dursun" dedi.

BOMBA ELİNDE PATLADI

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) PKK/YPG'ye ağır silah temin eden ve kırmızı bültenle aranan sözde sorumlulardan Fahrettin Tolun'u takibe aldı. Saha ajanları, haini Suriye'nin kuzeyinde Rumeylan bölgesinde kıstırdı. Örgütün kırsal kadrolarına katılan en eski teröristlerden biri olan hain, kaçacak delik aradı, bulamadı. Başarılı bir nokta operasyonla ortadan kaldırıldı.

FATİH AKŞENER POŞETLE PARA DAĞITTI

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, "Partinin 130 milyon lirası buharlaştı" dedi. Ortalığı yangın yerine çevirdi. Meral Akşener, kendisini hedef gösterenlere "İspatlamayan şerefsizdir" dedi. Dikbayır, Akşener'in oğlu Fatih Akşener ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu: Seçim bitti, Fatih Akşener bana 'Kampanya ekibine para vermem lazım' dedi. Ben de "Biz bütün çalışanlara birer maaş verelim, onlar daha fazla çalıştığı için iki maaş veririz" dedim. Elden para vermenin doğru olmadığını söyledim. Ben bunu yapmadım. Sonradan duydum ki elinde 7-8 tane İYİ Parti poşetiyle her birinin içinde 200 bin TL var, kendi ekibine para dağıtmış.





'WiLDERS'iNi ALDI

Hollanda'daki seçimlerde İslam karşıtı Geert Wilders liderliğindeki Özgürlük Partisi (PVV), 37 milletvekili ile yetindi. Ancak bu sayı, başbakan olmasına yetmedi. Seçimin favorisi olarak gösterilen Kürt kökenli Dilan Yeşilgöz de istediği sonucu elde edemedi. Koalisyon gündeme geldi. 'DOG'ST KAZIĞI

Sosyal medya fenomeni Cansu Yeğin, köpeğinin saldırısına uğradı. Yüzünden yaralandı. AH 'CAN'IM

Siirt'te bakır maden ocağında göçük yaşandı. Toprak altında kalan 3 kişinin öldüğü açıklandı. Onlarda biri de mühendis Can Çalık'tı. Genç adamdan geriye eşi Hümay'la fotoğrafları kaldı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN