Engin Polat ve Dilan Polat işte şimdi köşeye sıkıştı! Firari mali müşavir kirli sistemi ifşa etti: Paraları parçalara bölerek sisteme soktu

Kara para aklama ve yasalarına aykırı davranma gibi bir dizi suçtan tutuklanan Polat ailesi, bu suçlar içinde vergiyi öne çıkarmaya çalışıyordu.

Vergi Kanunu'na muhalefetin cezasının daha az olması nedeniyle Polat'ların bütün mal varlıklarına el konulmasını engellemek için kara para suçlamasını gölgelemeye çalıştığı tahmin edilirken, mali müşavir Zümrüt Yerebakan tüm kirli işleri itiraf etti.