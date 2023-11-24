PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Engin Polat ve Dilan Polat işte şimdi köşeye sıkıştı! Firari mali müşavir kirli sistemi ifşa etti: Paraları parçalara bölerek sisteme soktu

Engin Polat ve Dilan Polat soruşturmasında firari olan mali müşavir Zümrüt Yerebakan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu: Polat çifti ellerindeki büyük miktardaki kara parayı “Şirinler” yöntemiyle, parçalara bölerek sisteme aldı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Kasım 2023 Güncelleme 24 Kasım 2023, 07:02
Engin Polat ve Dilan Polat işte şimdi köşeye sıkıştı! Firari mali müşavir kirli sistemi ifşa etti: Paraları parçalara bölerek sisteme soktu

Kara para aklama ve yasalarına aykırı davranma gibi bir dizi suçtan tutuklanan Polat ailesi, bu suçlar içinde vergiyi öne çıkarmaya çalışıyordu.

Ailenin yazılı açıklamasında savcılığa açık bir dille "yargılama sonucunu öngörerek davranın" yazıyordu.

Vergi Kanunu'na muhalefetin cezasının daha az olması nedeniyle Polat'ların bütün mal varlıklarına el konulmasını engellemek için kara para suçlamasını gölgelemeye çalıştığı tahmin edilirken, mali müşavir Zümrüt Yerebakan tüm kirli işleri itiraf etti.

Yerebakan, "Dilan ve Engin Polat, ellerindeki büyük miktardaki kara parayı sisteme almak için plan yaptı. Yani "Şirinler" yöntemini kullandı. Büyük miktardaki paraları parçalara bölerek sisteme soktu" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 49. gün! Rehin takası ertelendi: Katil İsrail’in ateşkes planı deşifre oldu
Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye: Başkan Erdoğan talimat verdi I Karar çıkarsa Torba Yasa’ya eklenecek
Türk Telekom
SON DAKİKA