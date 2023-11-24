Engin Polat ve Dilan Polat işte şimdi köşeye sıkıştı! Firari mali müşavir kirli sistemi ifşa etti: Paraları parçalara bölerek sisteme soktu

Kara para aklama ve yasalarına aykırı davranma gibi bir dizi suçtan tutuklanan Polat ailesi, bu suçlar içinde vergiyi öne çıkarmaya çalışıyordu.
Kara para aklama ve yasalarına aykırı davranma gibi bir dizi suçtan tutuklanan Polat ailesi, bu suçlar içinde vergiyi öne çıkarmaya çalışıyordu.
Ailenin yazılı açıklamasında savcılığa açık bir dille "yargılama sonucunu öngörerek davranın" yazıyordu.
Vergi Kanunu'na muhalefetin cezasının daha az olması nedeniyle Polat'ların bütün mal varlıklarına el konulmasını engellemek için kara para suçlamasını gölgelemeye çalıştığı tahmin edilirken, mali müşavir Zümrüt Yerebakan tüm kirli işleri itiraf etti.
Yerebakan, "Dilan ve Engin Polat, ellerindeki büyük miktardaki kara parayı sisteme almak için plan yaptı. Yani "Şirinler" yöntemini kullandı. Büyük miktardaki paraları parçalara bölerek sisteme soktu" dedi.