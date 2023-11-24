Ankara’da gürültü vahşeti! Balkonda öldürülen 11 yaşındaki Ceyda’nın son sözleri yürekleri dağladı: Sıra bize geliyor

Ankara Sincan'da Kader Apartmanı'nda tek başına oturan Tahsin Ünsür (72), bir süredir çocukların gürültü yaptığı gerekçesiyle tartıştıkları öğrenilen üst kat komşularının evine giderek, yine gürültü yüzünden şikayette bulundu.

Taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından Ünsür, evinden aldığı pompalı tüfekle ailenin üzerine art arda ateş açarak katliam yaptı. Saçmaların isabet ettiği aileden babaanne Behiye Turgut (71), baba Hamdi Turgut (41), anne Sunay Turgut (40) ve çocukları Mustafa Turgut (13) ile Ceyda Turgut (11) öldü.