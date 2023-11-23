Yağ aldırma ameliyatına girdi hayatından oldu!

Burada karından yağ aldırma ameliyatı geçirdi. Gönül Özkul'un ameliyattan çıktıktan sonra nabzı durdu. Yoğun bakım servisine alınan talihsiz kadın, hayatını kaybetti. Özkul ailesi, doktorların ve hastanenin ihmali olduğunu söyledi. Doktoru ve hastaneyi savcılığa şikayet etti. Hastane tarafından aileye verilen ölüm raporunda ise doğal ölüm yazdığı görüldü.

BU İLK DEĞİL!

Özkul'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Aynı özel hastanede Şubat ayında da burun estetiği olan bir kişinin ameliyat sonrasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Hastane yönetimi ve doktorlar açıklama yapmak istemedi.