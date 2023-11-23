Yağ aldırma ameliyatına girdi hayatından oldu!

İstanbul Beylikdüzü'nde akıl almaz bir ölüm meydana geldi. Gönül Özkul (49), eşi Haydar Özkul'a "Varis ameliyatına gireceğim" dedi. Kızı Dilan Özkul'la birlikte 3 gün önce sabah erkenden özel bir hastaneye gitti.
İstanbul Beylikdüzü'nde akıl almaz bir ölüm meydana geldi. Gönül Özkul (49), eşi Haydar Özkul'a "Varis ameliyatına gireceğim" dedi. Kızı Dilan Özkul'la birlikte 3 gün önce sabah erkenden özel bir hastaneye gitti.
Burada karından yağ aldırma ameliyatı geçirdi. Gönül Özkul'un ameliyattan çıktıktan sonra nabzı durdu. Yoğun bakım servisine alınan talihsiz kadın, hayatını kaybetti. Özkul ailesi, doktorların ve hastanenin ihmali olduğunu söyledi. Doktoru ve hastaneyi savcılığa şikayet etti. Hastane tarafından aileye verilen ölüm raporunda ise doğal ölüm yazdığı görüldü.
BU İLK DEĞİL!
Özkul'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Aynı özel hastanede Şubat ayında da burun estetiği olan bir kişinin ameliyat sonrasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Hastane yönetimi ve doktorlar açıklama yapmak istemedi.
2 yıl önce de İngiltere'den İstanbul'a kalçasından yağ aldırmaya gelen Diarra Brown (28), ameliyat sonrası fenalaşarak can vermişti.