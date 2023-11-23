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Resimdeki çileği bulmak çölde su aramak gibi olsa da saniyesinde gören dahiler kategorisine giriyor

Optik yanılsama resimleri, zorlayıcı ve düşündürücü olacak şekilde tasarlanıyor. Bu yanılsamalar IQ, görme yeteneği ve diğer bilişsel yeteneklerimizi test etmemize yardımcı olabiliyor. Optik yanılsamalar gözlem yeteneklerimizi detaylara olan dikkatimizi, odaklanma yeteneğimizi, bilişsel esnekliğimizi ve sıradışı düşünme yeteneğimizi geliştirmeye de yardım ediyor. Bu resimde sizlerden karpuz dilimlerinin arasına saklanmış çileği bulmanız isteniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Kasım 2023, 12:13 Güncelleme 23 Kasım 2023, 12:13
Resimdeki çileği bulmak çölde su aramak gibi olsa da saniyesinde gören dahiler kategorisine giriyor

Optik yanılsamalar beyninizin derinlik, renk ve şekil algılamasını test ederek görme yeteneğinizi test ediyor. Renk körlüğünü test etmenin yanı sıra renkleri doğru bir şekilde algılama yeteneğinizi de sınayabiliyor Ayrıca optik yanılsamalar, belleğimizi ve gerçek ile hayal arasındaki farkı ayırt etme yeteneğimizi de süzgeçten geçiriyor. Peki, bu resimdeki çileği bulabilir misin?

RESİMDEKİ ÇİLEĞİ BULABİLİR MİSİN?

Bu optik yanılsama meydan okumasında saklı çileği 8 saniye içinde bulabilir misiniz? Bu meydan okuma, yüksek IQ'lu ve keskin görme yeteneğine sahip insanlar için bile zorlu bir şekilde tasarlanmıştır.

Aşağıdaki resme yakından bakın. İlk bakışta sadece karpuzlar gibi görünebilir. Ancak daha yakından bakarsanız aralarında bir çilek olduğunu göreceksiniz.

Eğer 8 saniye içinde çileği bulabilirseniz gerçekten de bir dahisiniz. Zekanızı, görme yeteneğinizi ve detaylara olan dikkatinizi en zorlu zorlukları aşmak için kanıtlamışsınız demektir.

Ancak çileği bulamazsanız endişelenmeyin. Bu tamamen normaldir. Optik yanılsamalar, insan gözünü ve beynini kandırabilir. En zeki insanlar bile buna aldanabilir.

Cevap: Resmin sol alt köşesine doğru bakın. Karpuzların arasında saklanan çileği bulacaksınız.

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