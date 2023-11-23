Resimdeki çileği bulmak çölde su aramak gibi olsa da saniyesinde gören dahiler kategorisine giriyor

Optik yanılsamalar beyninizin derinlik, renk ve şekil algılamasını test ederek görme yeteneğinizi test ediyor. Renk körlüğünü test etmenin yanı sıra renkleri doğru bir şekilde algılama yeteneğinizi de sınayabiliyor Ayrıca optik yanılsamalar, belleğimizi ve gerçek ile hayal arasındaki farkı ayırt etme yeteneğimizi de süzgeçten geçiriyor. Peki, bu resimdeki çileği bulabilir misin?

RESİMDEKİ ÇİLEĞİ BULABİLİR MİSİN? Bu optik yanılsama meydan okumasında saklı çileği 8 saniye içinde bulabilir misiniz? Bu meydan okuma, yüksek IQ'lu ve keskin görme yeteneğine sahip insanlar için bile zorlu bir şekilde tasarlanmıştır.