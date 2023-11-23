Manisa’daki asansör cinayetinde çarpıcı detaylar! Genç kızın son sözleri ortaya çıktı

Devrim Güler (48) ile üniversiteye hazırlanan kızı Doğa Etyemez 'in Adi Tıp'taki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeleri, önceki gün Kocaçeşme Camisi 'nde kılınan cenaze namazını ardından Karaağaç Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Cenazede gözyaşları sel oldu.

SON SÖZLERİ BU OLMUŞ... Soruşturma kapsamında polis, şüpheli olarak önceki gün sabah uçak ile Ankara'ya giden alt komşuları Atalay Yüksel 'i gözaltına aldı.

Korkunç cinayetle ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı. Ölmeden saniyeler önce Atalay Yüksel ile tartışan ve annesi ile olan ilişkisine karşı çıkan Doğa Etyemez'in son sözlerinin "Annemin yakasını artık bırak.

Bizi rezil ediyorsun. Evimize girip çıkıyorsun. Apartmanda, mahallede laf oluyor" şeklinde olduğu belirlendi.