SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Manisa'daki asansör cinayetinde çarpıcı detaylar! Genç kızın son sözleri ortaya çıktı

Manisa'da Atalay Yüksel'in (57), sevgilisi olduğu iddia edilen Devrim Güler (48) ile kızı Doğa Etyemez'i (18) telle boğarak öldürüp asansöre attığı çifte cinayete ilişkin çarpıcı detaylara ulaştı. Ölmeden saniyeler önce Atalay Yüksel ile tartışan ve annesi ile olan ilişkisine karşı çıkan Doğa Etyemez'in son sözlerinin "Annemin yakasını bırak. Bizi rezil ediyorsun. Evimize girip çıkıyorsun. Apartmanda, mahallede laf oluyor" dediği ortaya çıktı. Yaşadıkları tartışmayı ifadesinde kelimesi kelimene anlatan Yükselin, genç kızı telle boğduktan sonra, Devrim Güler'i öldürmek için de evde 2 saat beklediği anlaşıldı. Cesetler evde kokmasın diye asansörle 4. kata çıkaran Yüksel'in evinde, Devrim Güler'in elektrik ve su faturaları da bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Kasım 2023, 09:45 Güncelleme 23 Kasım 2023, 09:51
Manisa’daki asansör cinayetinde çarpıcı detaylar! Genç kızın son sözleri ortaya çıktı

Korkunç olay,19 Kasım Pazar günü Salihli ilçesi Kocaçeşme Mahallesi 63 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Komşuları sabah saat 08.00 sıralarında apartmanda oturan Devrim Güler ile kızı Doğa Etyemez'i asansörde hareketsiz buldu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, anne ile kızının hayatını kaybettiği belirlendi. 2'si ilk eşinden olan 3 çocuk annesi Devrim Güler ile kızının cenazesi, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

14 Kasım'da 18 yaşına girdiği belirtilen lise eğitimi gören Doğa Etyemez'in başarılı bir öğrenci olduğu ve avukat olmak istediği öğrenildi.

TELLE BOĞMUŞ...
Anne -kızın İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki ön otopsilerinde telle boğularak öldürüldükleri ortaya çıktı.

Devrim Güler (48) ile üniversiteye hazırlanan kızı Doğa Etyemez'in Adi Tıp'taki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeleri, önceki gün Kocaçeşme Camisi'nde kılınan cenaze namazını ardından Karaağaç Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Cenazede gözyaşları sel oldu.

SON SÖZLERİ BU OLMUŞ...
Soruşturma kapsamında polis, şüpheli olarak önceki gün sabah uçak ile Ankara'ya giden alt komşuları Atalay Yüksel'i gözaltına aldı.

Çiftçilik yapan Yüksel, Manisa'nın Salihli ilçesine getirildi. Yüksel, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunda suçunu itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yüksel, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Korkunç cinayetle ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı. Ölmeden saniyeler önce Atalay Yüksel ile tartışan ve annesi ile olan ilişkisine karşı çıkan Doğa Etyemez'in son sözlerinin "Annemin yakasını artık bırak.

Bizi rezil ediyorsun. Evimize girip çıkıyorsun. Apartmanda, mahallede laf oluyor" şeklinde olduğu belirlendi.

Yaşadıkları tartışmayı ifadesinde kelime kelime anlatan Yüksel tartışmanın ardından genç kızı telle boğarak öldürdü.

Sevgilisi Devrim Güler'i öldürmek için de evde 2 saat bekleyen Yüksel'in aynı telle talihsiz kadını öldürdüğü anlaşıldı.

YURTDIŞINA KAÇMAYA HAZIRLANIYORMUŞ
Cesetler evde kokmasın diye asansörle 4. kata çıkaran Yüksel'in önce Ankara'ya gittiği, buradan da yurt dışına kaçmaya hazırlandığı ancak Manisa polisinin hızla hareket etmesiyle yakalandığı belirtildi.

Devrim Güler'in elektrik ve su faturaları sevgilisi Atalay Yüksel'in evinde bulundu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 48. gün! Katil İsrail gece boyu saldırılarına devam etti! Rehin takası ertelendi
Son dakika: MİT’ten kırmızı kategoriye bir çizik daha! PKK’nın mühimmatçısı Fahrettin Tolun etkisiz hale getirildi
Hangi Kredi
SON DAKİKA