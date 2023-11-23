Valilik flaş olarak duyurdu: ’Kar geliyor’ dedi! Atkı bere içlik ne varsa hazırlayın 9 derece düşecek! 3 gün sonra lapa lapa yağacak

İstanbul 'da kar alarmı verildi! Atkı bere içlik ne varsa hazırlayın! Megakent İstanbul'a uzun bir aranın ardından Kasım karı yağacak. Beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte termometrelerbirden 9 derece düşecek. Meteoroloji uzmanları, vatandaşları soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. Kış Tedbirleri Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül de "İstanbul'umuzda 26 Kasım Pazar günü kar yağışı bekleniyor.'' dedi. İşte Meteoroloji 5 günlük hava durumu...

Meteoroloji yetkililerine göre, hafta sonu İstanbul'da kar yağışının tekrar başlaması bekleniyor. Hava durumu raporları, şehirdeki sıcaklığın daha da düşeceğini ve kar yağışının etkisini artıracağını öngörüyor.

İstanbul 'da geçtiğimiz günlerde etkili olan soğuk hava, yılın ilk kar yağışını getirerek kırsal ve yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Şehir sakinleri, kar manzarasıyla birlikte kışın gelişini hissetti.

"26 KASIM'DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR"

İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında, 'Kış Tedbirleri Toplantısı' yapıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda konuşan Gül, "İstanbul'umuzda 26 Kasım Pazar günü kar yağışı bekleniyor. Bugün, Kurumlar arası iş birliğini sağlamak ve afet riskinin tekrar gözden geçirilmesi için 'Kış Tedbirleri Toplantısı'nı yapıyoruz.

Kar yağışı gibi afet ve olaylarda en önemli olan zamanlama ve koordinasyonun sağlanmasıdır. İstanbul'umuzda meteorolojik verileri yakından takip ederek almamız gereken tüm kararları zamanında alacağız. Afet Çalışma Grupları işine hakim olacak ve talepler ivedi bir şekilde yerine getirilecek. Kaymakamlar, il koordinasyon kurulları ile tedbirleri sağlayacak. Hepinize vereceğiniz katkılar için teşekkür ediyorum. İnşallah, İstanbul'umuzda kar sürecini yüz akı ile atlatacağız" dedi.