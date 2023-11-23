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Kemik erimesine karşı bir avuç yetiyor! Prof. Dr. Canan Karatay ''İçinde Omega-3, Omega-6, Omega-9 var'' diyerek önerdi!

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kemik sağlığının önemine dikkat çekerek, bu konuda dikkate değer bir öneri sundu. Karatay, kemik erimesi gibi sağlık sorunlarının önlenmesi için, avuç içi kadar Ezine peyniri tüketilmesini öneriyor. Peynirin içerdiği zengin besin değerlerinin faydalarına işaret eden Karatay, bu önerisinin hangi hastalıklara iyi geldiğini de detaylı bir şekilde açıklıyor.

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Giriş Tarihi 23 Kasım 2023, 09:49 Güncelleme 23 Kasım 2023, 09:49
Kemik erimesine karşı bir avuç yetiyor! Prof. Dr. Canan Karatay ’’İçinde Omega-3, Omega-6, Omega-9 var’’ diyerek önerdi!

Prof. Dr. Canan Karatay, kemik erimesini önlemenin lezzetli bir yolu olarak Ezine peyniri tüketmeyi öneriyor. Karatay, "Onların yağı da hayvansal yağ, en sağlıklı yağdır. Bir hayvansal yağın içinde sayamadığımız kadar 30 türlü yağ çeşidi vardır." diyerek peynirin sağlık açısından zenginliğine dikkat çekiyor. İşte Ezine peynirinin faydaları ve Prof. Dr. Canan Karatay'ın önerileri...

Peynir: Sağlıklı Protein, Yağ ve Kalsiyum Deposu

Prof. Dr. Canan Karatay, peyniri istediğiniz kadar yiyebileceğinizi belirterek, "Ben avuç içi kadar diyorum. Çünkü kibrit kutusuna savaş açmış insanım. 'Kibrit kutusu kadar peynir yiyin' demekten Türkiye'yi, Türk insanını besinsiz bıraktılar." dedi. Tam yağlı peynirin önemine vurgu yaparak, "Çünkü tam yağlı demek, koyun ve keçi sütünden yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Hayvansal yağın içinde bulunan Omega-3, Omega-6, Omega-9 gibi 30 türlü yağ çeşidinin sağlık için hayati olduğunu belirten Karatay, "Peynir, en sağlıklı protein, yağ ve kalsiyum kaynağıdır." diye konuştu. Konuşmasının ardından Ezine peynirinin tadına bakan Karatay, vatandaşları peynir tüketmeye çağırarak, "Peynir, en sağlıklı protein, yağ ve kalsiyum kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Kemik Erimesine Karşı Ezine Peyniri

Prof. Dr. Karatay, peynir tüketen bir ülkede kemik erimesinin olmayacağını vurgulayarak, "Türkiye'de 'Sende osteoporoz var' diye senelerce hanımlara hormonlar, ilaçlar verildi. İşte efendim, bu peynir hepsinin yerine geçer. Hanımlara da beylere de kemik erimesini önlemek için bol bol yiyin diyorum." dedi. Kemik erimesini ve diz-eklem ağrılarını önlemek için bol bol peynir tüketmenin önemine değinen Karatay, peynirin aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve hazmı kolaylaştırdığını belirtti.

"Eğer bir hazımsızlığınız varsa, ilaç alacağınıza iki dilim Ezine peyniri yiyin, hemen şişkinliğiniz geçer." diyen Karatay, peynirin sağlık üzerindeki olumlu etkilerini vurguladı.

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