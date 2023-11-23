Kemik erimesine karşı bir avuç yetiyor! Prof. Dr. Canan Karatay ’’İçinde Omega-3, Omega-6, Omega-9 var’’ diyerek önerdi!

Prof. Dr. Canan Karatay, kemik erimesini önlemenin lezzetli bir yolu olarak Ezine peyniri tüketmeyi öneriyor. Karatay, "Onların yağı da hayvansal yağ, en sağlıklı yağdır. Bir hayvansal yağın içinde sayamadığımız kadar 30 türlü yağ çeşidi vardır." diyerek peynirin sağlık açısından zenginliğine dikkat çekiyor. İşte Ezine peynirinin faydaları ve Prof. Dr. Canan Karatay'ın önerileri...

Peynir: Sağlıklı Protein, Yağ ve Kalsiyum Deposu Prof. Dr. Canan Karatay, peyniri istediğiniz kadar yiyebileceğinizi belirterek, "Ben avuç içi kadar diyorum. Çünkü kibrit kutusuna savaş açmış insanım. 'Kibrit kutusu kadar peynir yiyin' demekten Türkiye'yi, Türk insanını besinsiz bıraktılar." dedi. Tam yağlı peynirin önemine vurgu yaparak, "Çünkü tam yağlı demek, koyun ve keçi sütünden yapılıyor." ifadelerini kullandı.