Şimdi paraya para demiyorlar! Bahçeye çit olsun diye öylesine dikmişlerdi

Hünnap, hem taze tüketim hem de çeşitli sağlık ürünlerinin yapımında kullanılıyor. Bu meyvenin tatlı ve aromatik lezzeti, elma ve armut karışımı bir tat sunuyor. Hünnap, doğrudan tüketilebileceği gibi, kurutulmuş formda veya çeşitli gıda ürünlerinde de kullanılabiliyor. Mersin'in Erdemli ilçesinden emekli olduktan sonra çiftçiliğe başlayan Yunus Söner, hünnap yetiştiriciliğine özel bir örnek teşkil ediyor. Bahçelerinin kenarlarına diktiği hünnap ağaçları, hem çit işlevi görüyor hem de meyve veriyor.

Yunus Söner, hünnap ağaçlarının sağlık açısından birçok faydasının olduğunu ve bu yıl hem verim hem de kalitenin oldukça iyi olduğunu belirtiyor. Ayrıca, genç ağaçların 50-60 kilogram meyve verdiğini ve fiyatların da oldukça iyi olduğunu ifade ediyor.

Hünnap meyvesi, sağlık açısından birçok fayda sağlamasıyla öne çıkıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren, kolesterolü düzenleyen ve kabızlık gibi problemlere çözüm sunan bu meyve, aynı zamanda obezite ile mücadelede de etkili oluyor. Hünnapın bu özellikleri, sağlıklı bir yaşam tarzı arayışında olanlar için ideal bir doğal besin kaynağı sunuyor.