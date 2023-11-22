Yunusemre Belediyesi’nden Türkiye’de bir ilk: Güneş santrali ile elektrik üretmeye başladı

KASADAN PARA ÇIKMADI

Türkiye'nin en büyük santrallerinden birisini kurduklarını belirten Başkan Çerçi, "Belediye bütçesinden para harcamadan tamamını kredi kullanarak belediye arazimizde projeyi hayata geçiriyoruz. Belediyemize çok ciddi bir kaynak. Şu anda son zamlarla birlikte aylık ortalama 1.5 milyon TL elektrik faturası ödüyoruz. Hem bizim tükettiğimiz elektriği ödeyecek. Hem de üzerine ciddi bir kâr sağlayacak" dedi.

HAYVAN DOSTLARIMIZA DOĞAL ORTAMDA YAŞAM

Yaptığı yatırımlar ve projelerle vatandaşların takdirini toplayan Yunusemre Belediyesi hayvan dostlarımızı da unutmadı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 90 milyon TL'lik yatırımla 117 dönüm alanda Ege'nin en büyük Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Parkı ve Rehabilitasyon Merkezi'ni hayata geçirdiklerini söyledi. DİLEYEN SAHİPLENEBİLECEK

Merkezde hayvanların doğal ortamlarında olacağının altını çizen Başkan Çerçi, şu bilgileri verdi: "Merkez tüm aksamları ile birlikte 117 bin metrekarelik alanda inşa edildi. En az 100 bin metrekare hayvanların rahatlıkla dolaşabileceği bir alan söz konusu. Biz hayvanseveriz, insanseveriz. Dolayısıyla hem insanlarımızı hem de hayvan dostlarımızı düşünüyoruz. Vatandaşlarımız aileleri ile birlikte merkezimizi ziyaret ederek aşılı, kısırlaştırılmış, bakımlı bir yaşam süren hayvanları sevebilecek, dilerlerse sahiplenebilecek." Merkez ile sokak hayvanlarının doğal yaşam alanında veteriner hekim eşliğinde yaşamlarını sürdürebileceğine dikkat çeken Başkan Mehmet Çerçi, hasta hayvanların da tedavi edileceğini kaydetti. Başkan Çerçi, projeyi Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB), Muradiye OSB, Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Manisa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'nin desteklediğini sözlerine ekledi.





'ÜRETİCİMİZİN YANINDAYIZ'

Türkiye'de zeytin üretiminin en önemli merkezlerinden biri olan Manisa'da üretici Yunusemre Belediyesi tarafından destekleniyor. Manisa'da 27 milyon zeytin ağacı olduğunu anlatan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, "Bunun 20 milyonu Akhisar'da bulunuyor. Biz Manisa olarak zeytinin yüzde 80'ini sofralık işleriz. Kalanı da yağa dönüşür" dedi. Çiftçi ve üreticinin her zaman yanında olduklarını anlatan Çerçi, "Belediye olarak bugüne kadar çiftçilerimize 50 bin adet fidan, 130 bin adet meyve fidanı ve 400 bin ağaç gözü aşılama desteği verdik. Ayrıca bin 500 adet arı kovanı dağıtımı yaptık" diye konuştu.

YAĞLI GÜREŞE DESTEK VERİYOR

Vatandaşların eğlenip dinlenebileceği alanları da hayata geçirdiklerini aktaran Çerçi, "Yunt dağında 20 bin metrekare alan üzerinde kurduğumuz Ortaköy Biyolojik Gölet ve Mesire Alanı projesi kısa sürede vatandaşların en önemli uğrak yerlerinden biri haline geldi. Kırkpınar ayarında Yunt Dağı Yağlı Güreş Sahası'nı da burada hayata geçirdik. 8 yıldır bu sahada yağlı güreş müsabakası düzenliyoruz. Bugüne kadar bin 300 pehlivan burada, er meydanına çıkıp ter döktü" ifadelerini kullandı.