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Zonguldak'ta batan Kafkametler isimli geminin mürettebatının son mesajı hüzne boğdu

Zonguldak’ta batan Kafkametler gemisinde 11 kişi kayıplara karıştı. Aranan telsizci Mustafa Nacar’ın ailesine attığı son mesaj ise yürekleri dağladı: Hakkınızı helal edin. Batıyoruz.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Kasım 2023 Güncelleme 22 Kasım 2023, 07:03
Zonguldak’ta batan Kafkametler isimli geminin mürettebatının son mesajı hüzne boğdu

Türkiye'yi hafta sonu etkisi altına alan fırtına ve yağışlı hava, sel felaketine yol açtı. 9 kişi hayata gözlerini kapadı. Zonguldak Ereğli'de ise fırtına nedeniyle kuru yük gemisi Kafkametler battı. İçerisindeki 12 Türk mürettebat kayıplara karıştı. Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik, jandarma, polis ve AFAD tarafından arama çalışması başlatıldı. Önceki gece gemide aşçı olarak çalışan Metin Usta, cansız bedeni karaya vurdu.

GEMİNİN YERİ TESPİT EDİLDİ
Bölgede dalgıç timleri hazır bekletilirken, deniz ve hava koşulları uygun olunca dalgıçların da deniz dibinde çalışma yapacağı açıklandı. Gemideki mürettebatların yakınlarının, endişe dolu bakışlarla aramaları çalışmalarını izlediği görüldü.

Gemide telsizci olarak görev yapan ve kayıp olan mürettebattan Mustafa'nın kardeşi Ahmet Nacar, ağabeyinin en son babasına "Hakkınızı helal edin gemi karaya oturdu. Batıyoruz'' yazılı mesaj gönderdiğini anlattı. Nacar, defalarca kez telefonla aramalarına rağmen ağabeyine ulaşamadıklarını söyledi. AFAD Başkanı Okay Memiş de "Geminin konumunu tespit ettik" dedi.



ECEL İKİNCİDE YAKALADI
Ölü bulunan aşçı Metin Usta'nın 20 yıl önce bir gemi kazasından sağ kurtulan 2 kişiden biri olduğu öğrenildi. Usta'nın o kazadan sonra çıktığı her gemi seferinde "Son seferim, son seferim" diyerek evinden ayrıldığı belirlendi.

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