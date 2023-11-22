Zonguldak’ta batan Kafkametler isimli geminin mürettebatının son mesajı hüzne boğdu

Türkiye'yi hafta sonu etkisi altına alan fırtına ve yağışlı hava, sel felaketine yol açtı. 9 kişi hayata gözlerini kapadı. Zonguldak Ereğli'de ise fırtına nedeniyle kuru yük gemisi Kafkametler battı. İçerisindeki 12 Türk mürettebat kayıplara karıştı. Deniz Kuvvetleri , Sahil Güvenlik , jandarma, polis ve AFAD tarafından arama çalışması başlatıldı. Önceki gece gemide aşçı olarak çalışan Metin Usta, cansız bedeni karaya vurdu.

Gemide telsizci olarak görev yapan ve kayıp olan mürettebattan Mustafa'nın kardeşi Ahmet Nacar, ağabeyinin en son babasına "Hakkınızı helal edin gemi karaya oturdu. Batıyoruz'' yazılı mesaj gönderdiğini anlattı. Nacar, defalarca kez telefonla aramalarına rağmen ağabeyine ulaşamadıklarını söyledi. AFAD Başkanı Okay Memiş de "Geminin konumunu tespit ettik" dedi.