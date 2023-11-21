Vali Davut Gül tarih verdi: İstanbul’a kar ne zaman yağacak? | ’Kış Tedbirleri Toplantısı’nda önlemler masaya yatırıldı

İstanbul'da beklenen kar yağışı öncesi 'Kış Tedbirleri Toplantısı' gerçekleştirildi.
İstanbul'da beklenen kar yağışı öncesi 'Kış Tedbirleri Toplantısı' gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğündeki (AFAD) Kış Tedbirleri Toplantısı'na İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, ilçe kaymakamları, bölge ve il müdürleri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.
Kar yağışında zamanlamanın ve koordinasyonun önemine dikkati çeken Vali Davut Gül, kentte meteorolojik verileri yakından takip ederek kararları zamanında alacaklarını kaydetti.
VALİ GÜN TARİH VERDİ: 26 KASIM PAZAR GÜNÜ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
Vali Gül, kentte 26 Kasım Pazar günü kar yağışı beklendiğini belirterek toplantının, kurumlar arası iş birliğinin sağlanması ve afet riskinin tekrar gözden geçirilmesi için yapıldığını ifade etti.
Gül, Afet Çalışma Grupları'nın işlerine hakim olacaklarını ve taleplerin hızla yerine getirileceğini vurgulayarak "Kaymakamlar, il koordinasyon kurulları ile tedbirleri sağlayacak. Hepinize vereceğiniz katkılar için teşekkür ediyorum. İnşallah İstanbul'umuzda kar sürecini yüz akıyla atlatacağız." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından 12 afet çalışma grubu, karla mücadelede alınacak tedbirlerle ilgili sunum yaptı, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ile İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bünyelerinde alınacak tedbirleri anlattı.
Toplantıda, ticari araçlarda her yıl 1 Aralık-1 Nisan tarihlerinde uygulanan kış lastiği zorunluluğunun, bu yıl için İstanbul'da 25 Kasım'a çekilmesi kararı alındı.
İstanbul'da 2023-2024 Sezonu Kış Tedbirleri kapsamında, şu tedbirlerin alınması kararlaştırıldı:
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce polis sorumluluk bölgesinde toplam 427 trafik unsuru, 260 asayiş ekibi ve 8 jandarma timi olmak üzere 1504 personel, jandarma sorumluluk bölgesinde ise 147'si trafik olmak üzere toplam 498 jandarma timi görev alacak.
Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünce 13 bin 451 personel, 3 bin 708 araç ve iş makinesi görev yapacak, 366 bin 720 ton tuz, 8 bin 370 ton solüsyon ve çözelti hazır bulundurulacak, 23 Otoyol Hizmet Tesisi'nde 5 bin 598 araca hizmet verilecek.
Afet Beslenme Grubu'nca 117 araç, 300 personel, 2 bin gönüllü ile 87 noktada görev yapılacak.
Afet Sağlık Grubu'nca 513 Ambulans Servisi ve 39 UMKE aracıyla faaliyet gösterilecek.
Tarım, Orman, Gıda, Su ve Hayvancılık Grubu'nca 200 personel ve 50 araçla sokak hayvanlarına soğuk ve karlı günlerde 2 ton mamanın dağıtımı sağlanacak.
Afet Teknik Destek ve İkmal Grubunca 14 bin 18 personel, İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 32 bin 325 iş makinesi, 2 bin 969 makine ve ekipmanla hizmet verilecek.
Arama Kurtarma Grubunca 363 personel, 54 araç ve 6 botla hizmet sağlanacak.
İSTANBUL HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu, yarın sabah saatlerinden itibaren bölgenin batısının (Kırklareli, Tekirdağ, Edirne ve İstanbul Avrupa Yakası'nın güney ve batı ilçeleri) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının yarın (22 Kasım Çarşamba) 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren bölgenin batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 9°C, 22°C
Çok bulutlu
EDİRNE 11°C, 18°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 13°C, 18°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası'nın Güney ve batı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 10°C, 22°C
Çok bulutlu
EGE
Çok bulutlu, (Manisa ve Kütahya hariç) bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla ve Aydın kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 4°C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DENİZLİ 8°C, 19°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İZMİR 15°C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 8°C, 13°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Antalya çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 6°C, 23°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
MERSİN 12°C, 23°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA 2°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KONYA 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
YOZGAT 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
BOLU 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 0°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin kıyılarının yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN 2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
SAMSUN 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 1°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -11°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
HAKKÂRİ -9°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 0°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 5°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu