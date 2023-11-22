Eylül Öztürk, 2017 yılına kadar İstanbul'da bir çatı katında yaşadı. Dilan Polat ve Engin Polat'la tanıştıktan sonra servet yaptı. ABD'de 11 mülk aldı. Malikanesine taşındı.
Eylül Öztürk, 2017 yılına kadar İstanbul'da bir çatı katında yaşadı. Dilan Polat ve Engin Polat'la tanıştıktan sonra servet yaptı. ABD'de 11 mülk aldı. Malikanesine taşındı.
Ancak MASAK hesaplarını inceleyince ne yapacağını şaşırdı. 3 yardımcısı olmasına rağmen kendisi ütü yaptı. Instagram'dan paylaştı. Yorumlar patladı: Son ütücü!
Eylül Öztürk ile eşi Kenan Öztürk'ün paraları yurt dışına kaçırdığı iddia ediliyor.
ABD'ye kaçan Eylül Öztürk'ün Manhattan'da Central Park manzaralı bir rezidans dairesi de var.
MASAK, 600 fenomeni yakın takibe aldı...
CENTRAL FARK!
Engin-Dilan Polat çiftinin tutuklanmasının ardından gözler diğer fenomenlere çevrildi. Mercek altına alınan kişilerden biri de Eylül Öztürk oldu. Öztürk'ün eşiyle birlikte 5 milyon dolarla ABD'ye gittikleri iddia edilmişti. Ancak bu rakamın çok daha fazla olduğu öğrenildi.
11 dairesi olan Eylül Öztürk'ün Central Park manzaralı residansında keyif yaparken, Türkiye'ye dönmeyi düşünmediğine dikkat çekildi. Eylül - Kenan Öztürk çiftinin Dilan-Engin Polat çifti ile de ortaklıkları olduğu kesinleşti. Mallarına el konulacak korkusu ile mallarını kaçırdıkları söylenen fenomen Eylül Öztürk ise hakkında çıkan iddialara karşı komik bir savunma yaptı. Öztürk, "Bana inanacak mısınız?" diye sordu. Bu tweet'e karşı binlerce tepki yağdı:
BÜYÜK TEPKİ YAĞDI
- Tabii ki inanmayacağız. Siz bu ülkenin paralarını çaldınız.
- Kara parayı akla, sonra abilerin seni kaçırsın. Türkiye'ye geleceksiniz. İsteseniz de istemeseniz de.
- Kirli çamaşırlarınız pazara döküldü. Acıyoruz size.
- Toplumu bozmaktan başka bir göreviniz daha varmış. O da kara para aklamak.