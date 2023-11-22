CENTRAL FARK! Engin - Dilan Polat çiftinin tutuklanmasının ardından gözler diğer fenomenlere çevrildi. Mercek altına alınan kişilerden biri de Eylül Öztürk oldu. Öztürk'ün eşiyle birlikte 5 milyon dolarla ABD 'ye gittikleri iddia edilmişti. Ancak bu rakamın çok daha fazla olduğu öğrenildi.

11 dairesi olan Eylül Öztürk'ün Central Park manzaralı residansında keyif yaparken, Türkiye'ye dönmeyi düşünmediğine dikkat çekildi. Eylül - Kenan Öztürk çiftinin Dilan-Engin Polat çifti ile de ortaklıkları olduğu kesinleşti. Mallarına el konulacak korkusu ile mallarını kaçırdıkları söylenen fenomen Eylül Öztürk ise hakkında çıkan iddialara karşı komik bir savunma yaptı. Öztürk, "Bana inanacak mısınız?" diye sordu. Bu tweet'e karşı binlerce tepki yağdı:

BÜYÜK TEPKİ YAĞDI

- Tabii ki inanmayacağız. Siz bu ülkenin paralarını çaldınız.

- Kara parayı akla, sonra abilerin seni kaçırsın. Türkiye'ye geleceksiniz. İsteseniz de istemeseniz de.

- Kirli çamaşırlarınız pazara döküldü. Acıyoruz size.

- Toplumu bozmaktan başka bir göreviniz daha varmış. O da kara para aklamak.