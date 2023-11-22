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Katil komşu, cinayeti itiraf etti: Telle boğdum

Devrim Güler ile kızı Doğa Etyemez Manisa'da oturdukları binanın asansöründe cansız bir şekilde bulundu. Cinayeti itiraf eden komşuları Atalay Yüksel, "Devrım ile sevgili olmak istediğimi kızı öğrendi. Önce onu telle boğdum" dedi. İşte sizler için derlediğimiz 22 Kasım tarihli TAKVİM yaşam haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Kasım 2023 Güncelleme 22 Kasım 2023, 15:46
Katil komşu, cinayeti itiraf etti: Telle boğdum

Manisa'da oturdukları binanın asansöründe ölü bulunan Devrim Güler ile kızı Doğa Etyemez'in katili olan komşuları Atalay Yüksel sorgusunda cinayeti itiraf etti. Devrim Güler ile gönül ilişkisi yaşamak istediğini ancak reddedildiğini söyleyen Yüksel, "Bundan kızı Doğa Etyemez de haberdar oldu. Bunun üzerine evlerine çıktım.

Cani katilden şok ifade: Telle Boğdum, Cesetleri Asansörle 4. Kata Gönderdim''

Kızına anlatmaya çalışıyordum ki, tartışma çıktı. Doğa'yı telle boğarak öldürdüm. Bu olay 01.30 sırlarında yaşandı. Bu arada evde bekledim. Yaklaşık 2 saat sonra Devrim Güler eve geldi. Sonra onu da telle boğarak öldürdüm. Olay apartmanın ikinci katında yaşandı. Olaydan sonra her ikisinin de cesedini asansöre koydum ve 4'üncü kata gönderdim. İzmir'e, ardından Ankara'ya gittim" dedi.

HERKES PEŞİNDE
Henüz 14 yaşında olan Kairan Quazi, üniversitesinden mezun olur olmaz SpaceX'te yazılım mühendisi olarak işe alınmıştı. Dünya nüfusunun yüzde 99,9'undan daha yüksek bir IQ'ya (168) sahip olan Quazi'ye 7 farklı şirketten teklif var.

MOR-GAN!
Prenses Diana ile yakın bir dostluk ilişkisi olduğunu iddia eden Britanyalı gazeteci Piers Morgan'dan skandal bir çıkış geldi. The Crown'da anlatılan hikayelerin tam olarak gerçeği yansıtmadığını belirten Morgan, "Diana o kadar da melek değildi" dedi. Bu açıklama sonrayı Morgan'a tepki yağdı.


NEŞELİ GÜNLER!
Samsun'da yaşayan üç çocuk iki torun sahibi 102 yaşındaki Fatma Bildirici neşeli tavırlarıyla çevresine örnek oluyor. oğlu emekli öğretmen Mehmet Akif Bildirici'nin yanında yaşayan 30 Ekim 1921 doğumlu Bildirici, günün büyük bir kısmını örgü örerek ve televizyon izleyerek geçiriyor. Fatma nine, "neşeli olduğum için uzun yaşadım" dedi.




200 VEKİL YETER
Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, işsizlik, yatırım ve nüfusun ilişkisine değindi."1 kişiye iş bulmak için 80 bin dolar yatırım gerekiyor. Bu kadar nüfusla hareket etmek ve ekonomiyi sağlamlaştırmak zor. Devlette 5.5 milyon kişi çalışıyor. 2 milyon kişiyle bu devlet rahatlıkla döner. 600 milletvekili var, 200'üyle rahatlıkla hallolur" dedi.


ÖZEL ELEŞTİRİ
CHP'de isimler değişti ancak zihniyet aynı kaldı. Yeni Genel Başkan Özgür Özel, ortağı HEDEP'li Pervin Buldan ile soluğu konserde aldı. Türkiye'yi Doğu'da işgalci gibi gören ve Kürt devleti isteyen Pervin Chakar'ın önünde eğildi, övgüler yağdırdı. O görüntü, CHP'ye yakın gazetecilerden bile tepki aldı. Özel'e yalnızca kendi görevlendirdiği CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel destek çıktı: Sanatçıya değer veren biri!

ÖRGÜT TETİKÇİSİ
Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakkındaki yeni dava kabul edildi. Samast'ın "suça sürüklenen çocuk" olarak belirtildiği iddianamede, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek"ten 12 yıl hapsi istendi. Duruşmanın Ağır Ceza'da 26 Aralık'ta yapılacağı kaydedildi.


GAZCI KARDEŞLER DÜNYADA
12 iş adamının, sahip olduğu şirketlerle nüfusun yüzde 66'sından fazla karbon emisyonuna yol açtığı ortaya çıktı. Yine dünyada 1.5 milyar insanın günlük 1 dolar olan açlık sınırının altında yaşadığı açıklandı.


BARBARCA!
Denizli'de kick boksçu Fuat Yıldırım (26) ile yakın arkadaşı eski yüzücü Emre Uçur (26), bara eğlenmeye gitti. Alkol alan ikili henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Uçur'un bıçakladığı Yıldırım, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Fuat Yıldırım'dan geriye, dakikalar önce katilini eğlenirken çektiği görüntülerin kalması dikkat çekti.


59 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 59 milyon 532 bin lira devretti. 5 bilenler 73 bin 134'er, 4 bilenler bin 787'şer, 3 bilenler 95'er, 2 bilenler 10'ar lira ikramiye alacak.

BABA KATLİAMI
Kocaeli'de eşi Bahri Göksu'yla boşanma aşamasında olan Kezban Göksu, oğlu Salih'in evine taşındı. Buna sinirlenen baba, oğlunun evini bastı. Eşine ve oğluna kurşun yağdırdı. Daha sonra kendine sıktı. Çift, can verdi. Hastaneye Fuat Yıldırım kaldırılan oğlu da kurtarılamadı.

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