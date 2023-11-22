Katil komşu, cinayeti itiraf etti: Telle boğdum

Manisa'da oturdukları binanın asansöründe ölü bulunan Devrim Güler ile kızı Doğa Etyemez'in katili olan komşuları Atalay Yüksel sorgusunda cinayeti itiraf etti. Devrim Güler ile gönül ilişkisi yaşamak istediğini ancak reddedildiğini söyleyen Yüksel, "Bundan kızı Doğa Etyemez de haberdar oldu. Bunun üzerine evlerine çıktım.

Kızına anlatmaya çalışıyordum ki, tartışma çıktı. Doğa'yı telle boğarak öldürdüm. Bu olay 01.30 sırlarında yaşandı. Bu arada evde bekledim. Yaklaşık 2 saat sonra Devrim Güler eve geldi. Sonra onu da telle boğarak öldürdüm. Olay apartmanın ikinci katında yaşandı. Olaydan sonra her ikisinin de cesedini asansöre koydum ve 4'üncü kata gönderdim. İzmir'e, ardından Ankara'ya gittim" dedi.