"Çok güzel saçların var" deyip tekme tokat girişti! Lisedeki akran zorbalığı sonrası harekete geçildi

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir lisede kız öğrencinin, sınıf arkadaşları tarafından darbedildi.

Kız arkadaşını saçından çekip tekme ve tokat atarken "Çok güzel saçların var" sesleri duyuldu. Söz konusu görüntüler sosyal medyada yayıldı.