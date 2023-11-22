"Çok güzel saçların var" deyip tekme tokat girişti! Lisedeki akran zorbalığı sonrası harekete geçildi

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir lisede kız öğrencinin, sınıf arkadaşları tarafından darbedildi.
Kız arkadaşını saçından çekip tekme ve tokat atarken "Çok güzel saçların var" sesleri duyuldu. Söz konusu görüntüler sosyal medyada yayıldı.
Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir lisede kız öğrencinin, sınıf arkadaşları tarafından darbedildi.
Kız arkadaşını saçından çekip tekme ve tokat atarken "Çok güzel saçların var" sesleri duyuldu. Söz konusu görüntüler sosyal medyada yayıldı.
HAREKETE GEÇİLDİ
Kız öğrencinin sınıf arkadaşları tarafından darbedilmesine ilişkin görüntüler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Müdürlük tarafından konuyla ilgili idari soruşturma başlatılırken, olaya karışan 3 öğrencinin Derince Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin alındığı öğrenildi.