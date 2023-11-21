Türkiye şiddetli sel ve fırtınaya teslim oldu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son durumu duyurdu: 9 kişi hayatını kaybetti 12 kişi aranıyor

Kış, Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına aldı. Yurt genelinde hem fırtına ve sağanak, hem de kar esareti yaşandı. Yollar kapandı, ağaçlar devrildi, oluşan dev dalgalar nedeniyle tekneler hasar aldı.
Kış, Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına aldı. Yurt genelinde hem fırtına ve sağanak, hem de kar esareti yaşandı. Yollar kapandı, ağaçlar devrildi, oluşan dev dalgalar nedeniyle tekneler hasar aldı.
Birçok kentte ev ve iş yerlerini su bastı. Aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle Batman, Diyarbakır ve Zonguldak'ta can kayıpları yaşandı. Son duruma ilişkin bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Karadeniz Ereğli'de maalesef 3, Batman'da 4, Diyarbakır Hani'de bir vatandaşımız sele kapılarak hayatını kaybetti. Cenazesi bulunan gemiciyle birlikte fırtına sel ve aşırı yağışlardan dolayı 9 vatandaşımız vefat etti.
Zonguldak açıklarında batan Türk bayraklı kuru yük gemisinde bulunan 13 Türk mürettebattan 12'si kayıp. Arama çalışmaları devam ediyor. Gece saatlerinde limanda bağlı Kamerun bayraklı bir gemi halatının kopması sonucu sürüklenerek karaya oturmuştur. Mürettebat itfaiye tarafından kurtarılmıştır" ifadesini kullandı.
BİR AİLEDEN 4 KİŞİ ÖLDÜ
Batman'da 7 kişilik Güner ailesi, sel sularına kapıldı. Aile fertlerinden 3'ü kurtarıldı. Babaanne Lalihan Güner (54) ile torunları Asenat (1), İsrafil (5) ve Birgül Güner'in cansız bedenlerine ulaşıldı.