Türkiye şiddetli sel ve fırtınaya teslim oldu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son durumu duyurdu: 9 kişi hayatını kaybetti 12 kişi aranıyor

Kış, Türkiye 'nin büyük bölümünü etkisi altına aldı. Yurt genelinde hem fırtına ve sağanak, hem de kar esareti yaşandı. Yollar kapandı, ağaçlar devrildi, oluşan dev dalgalar nedeniyle tekneler hasar aldı.

Birçok kentte ev ve iş yerlerini su bastı. Aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle Batman, Diyarbakır ve Zonguldak'ta can kayıpları yaşandı. Son duruma ilişkin bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Karadeniz Ereğli'de maalesef 3, Batman'da 4, Diyarbakır Hani'de bir vatandaşımız sele kapılarak hayatını kaybetti. Cenazesi bulunan gemiciyle birlikte fırtına sel ve aşırı yağışlardan dolayı 9 vatandaşımız vefat etti.