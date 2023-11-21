Manisa’daki asansör cinayetinde katil komşu çıktı! Platonik olduğu anneyi ve kızını iple boğarak öldürmüş

Manisa'da Devrim Güler (48) ile kızı Doğa Etyemez, oturdukları binanın asansöründe ölü bulundu.
Manisa'da Devrim Güler (48) ile kızı Doğa Etyemez, oturdukları binanın asansöründe ölü bulundu.
Başlatılan soruşturma sonucunda iple boğulduğu öğrenilen anne ve kız cinayetinin şüphelisi komşuları A.Y. çıktı. Y., dün Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı.
Yalnız yaşadığı öğrenilen şüpheli A.Y. daha önce evlenip boşandığı, Devrim Güler ile altlı üstlü oturduğu belirtildi.
POLİSİ ARAMADILAR
Bir fabrikada çalışan anne Devrim Güler'in ilk eşinden iki kızı, ikinci evliliğinden ise 6 yaşında bir oğlu olduğu, ikinci eşinden de boşanmak için dava açtığı öğrenildi.
A.Y.'nin Devrim Güler'e karşı platonik aşık olduğu sanılıyor. Olay sırasında apartman ve çevre sakinlerinin çığlık ve bağrışma sesi duydukları ancak bunu aile için bir tartışma olarak yorumladıkları ve polisi aramadıkları öğrenildi.