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Yeni dönem başlıyor: Düzenlemede sona gelindi! B sınıfı ehliyeti olanlar artık...

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından birlikte yürütülen çalışmalar, B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'ye kadar motosikletleri kullanabilmesini mümkün kılacak düzenlemeler üzerinde titizlikle devam ediyor. Bu kapsamlı düzenleme Karayolları Trafik Kanunu'nda gerçekleştirilecek değişikliklerle hayata geçirilecek ve trafiğinde önemli bir değişikliği beraberinde getirecek.

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 11:24 Güncelleme 21 Kasım 2023, 11:24
Yeni dönem başlıyor: Düzenlemede sona gelindi! B sınıfı ehliyeti olanlar artık...

Ehliyet sahiplerini ilgilendiren düzenleme için çalışmalar sürüyor. Türkiye'de B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilmesine yönelik yasal düzenleme çalışmaları hızla ilerliyor. Bu önemli değişikliğin yakın bir süreçte tamamlanarak yürürlüğe girmesi beklentiler arasında yer alıyor. İşte düzenlemeyle ilgili detaylar!

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabilmesi için alması gereken direksiyon eğitimi, yeni düzenleme kapsamında öngörülüyor.

Bu eğitimi tamamlayan sürücülerin belgeleri, otomatik olarak akredite edilecek.

MOTED Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, düzenlemelerin en geç 2023 yılı sonuna kadar tamamlanması gerektiğini vurgulayarak, B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'ye kadar motosikletleri kullanabilmesinin bu tarihle birlikte mümkün olacağını belirtiyor.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, sürücü kurslarının önemli bir rol oynayacağını belirten Öztürk, B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabilmesi için belirli bir eğitim almalarının gerektiğini vurguluyor. Bu eğitim, sadece direksiyon eğitiminden oluşacak ve sürücü belgelerini otomatik olarak akredite edecek.

Uygulamada yaş sınırı bulunmamakla birlikte, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü yaş sınırını ayrıca değerlendiriyor. Ancak, e-Ticaret kuruluşlarına kayıtlı sürücülerin bu düzenlemeden yararlanamayacağı belirtiliyor. Şu an için B sınıfı ehliyet sahipleri 50 cc'ye kadar motosiklet kullanabiliyor. Ancak, 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilme konusunda resmi bir açıklama henüz yapılmış değil.

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