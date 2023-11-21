Yeni dönem başlıyor: Düzenlemede sona gelindi! B sınıfı ehliyeti olanlar artık...

MOTED Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, düzenlemelerin en geç 2023 yılı sonuna kadar tamamlanması gerektiğini vurgulayarak, B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'ye kadar motosikletleri kullanabilmesinin bu tarihle birlikte mümkün olacağını belirtiyor.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, sürücü kurslarının önemli bir rol oynayacağını belirten Öztürk, B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabilmesi için belirli bir eğitim almalarının gerektiğini vurguluyor. Bu eğitim, sadece direksiyon eğitiminden oluşacak ve sürücü belgelerini otomatik olarak akredite edecek.

Uygulamada yaş sınırı bulunmamakla birlikte, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü yaş sınırını ayrıca değerlendiriyor. Ancak, e-Ticaret kuruluşlarına kayıtlı sürücülerin bu düzenlemeden yararlanamayacağı belirtiliyor. Şu an için B sınıfı ehliyet sahipleri 50 cc'ye kadar motosiklet kullanabiliyor. Ancak, 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilme konusunda resmi bir açıklama henüz yapılmış değil.