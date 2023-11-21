Aksaray'da doktorların "park" kavgası: Bıçakla yaraladı

Aksaray'da park yeri tartışmasında üroloji doktoru Nazım Abdülkadir çocuk doktoru Mustafa Dilmaç'ı yaraladı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Şeyh Hamit Mahallesi'ndeki bir rezidansın otoparkında meydana geldi. Özel bir hastanede çalışan çocuk doktoru Mustafa Dilmaç ile evinin önündeki otoparkta meslektaşı üroloji doktoru Nazım Abdulkadir D. arasında araç parkı yüzünden tartışma çıktı.