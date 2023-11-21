‘Lionel Messi’ ilkokulu! Belediye Başkanı Yılmaz Yegül: "Bir yanlışlık olmuş ama biz memnunuz böyle kalsın

Bizim buraya 1953 yılında okul yapılmış ve o tarihten beri okulun yeri burasıdır. Bir yanlışlık olmuş ama biz memnunuz böyle kalsın. Hatta isim değişikliği için kaymakamlık ve ilgili kurumlarla görüşeceğim" dedi.

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