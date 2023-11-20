Arda Turan ve Fernando Muslera'yı 80 milyon dolar dolandırmıştı! Seçil Erzan'dan bomba Fatih Terim itirafı: Parasını elden teslim etti

Aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera'nın olduğu futbol dünyasının ünlü isimlerini 'özel kapalı fon' vurgunuyla milyonları kaldıran Seçil Erzan'ın yargılaması başladı. 216 yıla kadar hapsi istenen Erzan, hakim karşısına çıktı. Savunmasını gerçekleştiren Erzan, savunmasında, "Batmak üzere olan bir geminin kaptanıydım. Dolandırıcı olsaydım bu gemi batardı, ben de kurtulurdum. Çözüm planım ise yatırımları satarak mağdur ettiğim insanlara ödemekti. Planım buydu. Kazandırırken Seçil'dim, kazandıramayınca dolandırıcı oldum" dedi. Aynı zamanda Fatih Terim ile ilgili büyük itiraflarda da bulunan Seçil Erzan'ın işte o ifadesi...
Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış sporcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına başlandı.
216 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
18 müştekinin yer aldığı iddianamede Seçil Erzan'ın "Özel belgede sahtecilik" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından dava açtı. Bankacı Seçil Erzan'ın 66 yıldan 216 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer 6 şüphelinin ise 3 yıldan 65 yıla kadar değişen oranlarda hapisleri istendi.
YARGILAMASI BAŞLADI
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Seçil Erzan, Ali Yörük, Nazlı Can, Atilla Yörük, tutuksuz sanıklar Asiye Öztürk, Kerem Can duruşmada hazır edildi. Sanık Hüseyin Eligül Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müştekiler Volkan Bahçekapılı, Emre Çolak, Emrah Çolak, Burhan Taşpolat, Evrim Pınar Güzel ve bazı müştekiler katıldı. Duruşmaya çok sayıda avukat katıldı.