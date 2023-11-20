Arda Turan ve Fernando Muslera'yı 80 milyon dolar dolandırmıştı! Seçil Erzan'dan bomba Fatih Terim itirafı: Parasını elden teslim etti

Aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera'nın olduğu futbol dünyasının ünlü isimlerini 'özel kapalı fon' vurgunuyla milyonları kaldıran Seçil Erzan'ın yargılaması başladı. 216 yıla kadar hapsi istenen Erzan, hakim karşısına çıktı. Savunmasını gerçekleştiren Erzan, savunmasında, "Batmak üzere olan bir geminin kaptanıydım. Dolandırıcı olsaydım bu gemi batardı, ben de kurtulurdum. Çözüm planım ise yatırımları satarak mağdur ettiğim insanlara ödemekti. Planım buydu. Kazandırırken Seçil'dim, kazandıramayınca dolandırıcı oldum" dedi. Aynı zamanda Fatih Terim ile ilgili büyük itiraflarda da bulunan Seçil Erzan'ın işte o ifadesi...