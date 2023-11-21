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Asansörde cansız bedenleri bulunan Doğa Etyemez ile Devrim Güler'in ölümünde sır perdesi aralandı! Katil itiraf etti... "Telle boğdum"

Türkiye'nin gündeminde yer alan acı olay Manisa'da yaşandı. Asansör çağıran bina sakinleri kapıyı açtıklarında korkunç bir manzarayla karşılaştı. Anne-kızın cansız bedenlerini gören komşular hemen polisi aradı. Anne kızı boğarak öldüren katilin kimliği ise herkesin kanını dondurdu. Atalay Yüksel suçunu itiraf ederek caniliğini anlattı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 09:47 Güncelleme 21 Kasım 2023, 10:47
Asansörde cansız bedenleri bulunan Doğa Etyemez ile Devrim Güler’in ölümünde sır perdesi aralandı! Katil itiraf etti... Telle boğdum

Korkunç olay,Manisa'nın Salihli ilçesi, Kocaçeşme Mahallesi 63. Sokak'taki bir apartmanda yaşandı. Bir apartman sakini, sabah saatlerinde komşuları olan ve bir fabrikada işçi olarak çalışan 3 çocuk annesi Devrim Güler ile kızı Doğa Etyemez'i asansörde hareketsiz buldu.

İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri anne ile kızının hayatını kaybettiğini belirledi.

Cani katilden şok ifade: Telle Boğdum, Cesetleri Asansörle 4. Kata Gönderdim''

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜKLERİ ANLAŞILDI
Yapılan ön incelemede, vücutlarında ateşli silah ve kesici alet izi bulunmayan anne ve kızın, boğularak öldürüldüğü ve cesetlerinin başka bir yerden asansöre taşındığı anlaşıldı.

ALT KOMŞU ÇIKTI
Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında katil zanlısının, ilçede çiftçilik yapan ve sabah saatlerinde Ankara'ya gittiği belirlenen alt kat komşuları A.Y. olduğu tespit edildi.

A.Y. polis ekiplerince Ankara'da gözaltına alındı.

Zanlının işlemlerinin ardından Salihli'ye getirileceği belirtildi.

14 Kasım'da 18 yaşına girdiği belirtilen ve lisede eğitim gören Doğa Etyemez'in başarılı bir öğrenci olduğu ve avukat olmak istediği öğrenildi.


Fotoğrafta: Atalay Yüksel

SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Soruşturma kapsamında polis, şüpheli olarak dün sabah uçak ile Ankara'ya giden alt komşuları Atalay Yüksel'i gözaltına aldı.

Çiftçilik yapan Yüksel, Manisa'nın Salihli ilçesine getirildi. Yüksel, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunda suçunu itiraf etti. İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Yüksel, savcılıktaki ifadesinde, Devrim Güler ile ilişki yaşamak istediğini anlattı. Ancak Doğa Etyemez'in bu olaydan haberdar olması üzerine kendisine tepki göstererek annesinin peşini bırakmasını istediğini vurguladı.

Katil Atalay Yüksel "Doğa'nın bu olayı öğrenmesi üzerine dairelerine çıktım, kapıyı Doğa açtı. Bana bağırıp çağırmaya başladı. Apartmandakilerin duyacağı endişesiyle zorla eve girip kapıyı kapattım, yanımda getirdiğim telle Doğa'yı boğarak öldürdüm. Sonra cesedini yatak odasına sakladım" ifadesini kullandı.

Evde Devrim Güler'i de beklediğini anlatan Yüksel "Yaklaşık 2 saat sonra Devrim geldi. Odadan çıkıp onu da telle boğdum.

Sonra her ikisinin de cesedini asansöre taşıdım ve 4. kata gönderdim. Sabah bilet alarak trenle önce İzmir'e, ardından yine bilet alarak uçakla Ankara'ya gittim" diyerek kan donduran cinayeti anlattı.

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