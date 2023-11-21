Asansörde cansız bedenleri bulunan Doğa Etyemez ile Devrim Güler'in ölümünde sır perdesi aralandı! Katil itiraf etti... "Telle boğdum"

ALT KOMŞU ÇIKTI
Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında katil zanlısının, ilçede çiftçilik yapan ve sabah saatlerinde Ankara'ya gittiği belirlenen alt kat komşuları A.Y. olduğu tespit edildi.
A.Y. polis ekiplerince Ankara'da gözaltına alındı.
Zanlının işlemlerinin ardından Salihli'ye getirileceği belirtildi.
14 Kasım'da 18 yaşına girdiği belirtilen ve lisede eğitim gören Doğa Etyemez'in başarılı bir öğrenci olduğu ve avukat olmak istediği öğrenildi.
Fotoğrafta: Atalay Yüksel
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Soruşturma kapsamında polis, şüpheli olarak dün sabah uçak ile Ankara'ya giden alt komşuları Atalay Yüksel'i gözaltına aldı.
Çiftçilik yapan Yüksel, Manisa'nın Salihli ilçesine getirildi. Yüksel, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunda suçunu itiraf etti. İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Yüksel, savcılıktaki ifadesinde, Devrim Güler ile ilişki yaşamak istediğini anlattı. Ancak Doğa Etyemez'in bu olaydan haberdar olması üzerine kendisine tepki göstererek annesinin peşini bırakmasını istediğini vurguladı.
Katil Atalay Yüksel "Doğa'nın bu olayı öğrenmesi üzerine dairelerine çıktım, kapıyı Doğa açtı. Bana bağırıp çağırmaya başladı. Apartmandakilerin duyacağı endişesiyle zorla eve girip kapıyı kapattım, yanımda getirdiğim telle Doğa'yı boğarak öldürdüm. Sonra cesedini yatak odasına sakladım" ifadesini kullandı.