Asansörde cansız bedenleri bulunan Doğa Etyemez ile Devrim Güler'in ölümünde sır perdesi aralandı! Katil itiraf etti... "Telle boğdum"

ALT KOMŞU ÇIKTI

Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında katil zanlısının, ilçede çiftçilik yapan ve sabah saatlerinde Ankara'ya gittiği belirlenen alt kat komşuları A.Y. olduğu tespit edildi.

A.Y. polis ekiplerince Ankara'da gözaltına alındı.

Zanlının işlemlerinin ardından Salihli'ye getirileceği belirtildi.

14 Kasım'da 18 yaşına girdiği belirtilen ve lisede eğitim gören Doğa Etyemez'in başarılı bir öğrenci olduğu ve avukat olmak istediği öğrenildi.

Fotoğrafta: Atalay Yüksel SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Soruşturma kapsamında polis, şüpheli olarak dün sabah uçak ile Ankara'ya giden alt komşuları Atalay Yüksel'i gözaltına aldı.