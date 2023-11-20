Gözü kara 3 burç! Gözlerini daldan budaktan esirgemezler

Her burcun kendine özgü bir cesaret tarzı vardır. Kimi liderlikte, kimi gizemli maceralarda, kimi de adrenalin dolu sporlarda kendini bulur. Liderlik, gizemli keşifler ve adrenalin dolu aktiviteler bu burçların karakteristik özellikleridir. Bu cesur ruhlu insanlar, hayatta karşılarına çıkan tehlikelerle yüzleşmekten asla kaçınmazlar. Onlar için "tehlike" kavramı sadece bir zorluk ve heyecan kaynağıdır. Astrolojide de bu cesur duruşuyla öne çıkan bazı burçlar bulunmaktadır.