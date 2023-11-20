Esenyurt’ta akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı! Jammer kullandılar

Esenyurt'ta sinyal kesici olarak bilinen Jammer kullanıp alışveriş merkezi otoparkındaki araca girerek ziynet eşyası çaldı.

Olay, 8 Kasım Çarşamba saat 17.00 sıralarında Mevlana Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Akakı S. ve Gızo S. isimli yabancı uyruklu iki şahıs alışveriş merkezine gelen araçları gözüne kestirdi.

JAMMER KULANARAK SİSTEMİ DEVRE DIŞI BIRAKTILAR

Dalgın sürücülerin otomobillerini kilitlediğini zannettiği anda sinyal kesici olarak bilinen Jammer kullanarak kilit sistemini devre dışı bırakan zanlılar, bir otomobilden 80 bin TL değerindeki ziynet eşyasını alarak bir dakika içinde dışarı çıktı.