SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Esenyurt’ta akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı! Jammer kullandılar

Son dakika haberleri... Esenyurt’ta sinyal kesici olarak bilinen Jammer kullanıp alışveriş merkezi otoparkındaki araca giren hırsızlar, bir dakika içinde 80 bin liralık ziynet eşyası çaldı. Yaşanan hırsızlık anları otoparkın güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 09:42 Güncelleme 20 Kasım 2023, 10:06
Esenyurt’ta akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı! Jammer kullandılar

Esenyurt'ta sinyal kesici olarak bilinen Jammer kullanıp alışveriş merkezi otoparkındaki araca girerek ziynet eşyası çaldı.

Olay, 8 Kasım Çarşamba saat 17.00 sıralarında Mevlana Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Akakı S. ve Gızo S. isimli yabancı uyruklu iki şahıs alışveriş merkezine gelen araçları gözüne kestirdi.

JAMMER KULANARAK SİSTEMİ DEVRE DIŞI BIRAKTILAR
Dalgın sürücülerin otomobillerini kilitlediğini zannettiği anda sinyal kesici olarak bilinen Jammer kullanarak kilit sistemini devre dışı bırakan zanlılar, bir otomobilden 80 bin TL değerindeki ziynet eşyasını alarak bir dakika içinde dışarı çıktı.

Jammerli hırsızlık olayı kamerada

İki şahıs otoparktan yürüyerek ayrılırken bir süre sonra olayı fark eden araç sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sonucu iki şahıs 15 Kasım Çarşamba günü Mevlana Mahallesi'nde gözaltına alındı. Akaki S.'ye yapılan üst aramasında, üstünde Jammer bulunarak ele geçirildi.

Akakı S. ve Gızo S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yaşanan hırsızlık anları otoparkın güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Zonguldak’ta Türk bandıralı gemi Kafkametler battı! 12 mürettebattan haber yok
İYİ Parti’de kaynayan kazanı İmamoğlu mu karıştırıyor? Kavgalar, istifalar, dedikodular... Amaç belli Akşener’i zorla masaya oturtmak
CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 45. gün! İşgalcinin hedefi yine hastaneler: Esir takası iddiasına Hamas’tan cevap
SON DAKİKA