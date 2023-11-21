Ödüllü yöntem açıklandı: Tavşan kanı çay için 1 tatlı kaşığı yeterli! Yıllardır yanlış demliyormuşuz!

İnsanların günlük yaşamlarında sıkça tükettiği çay, kalp sağlığına faydalı olmasının yanı sıra antioksidan özellikleriyle de bilinir. Ancak çayın doğru bir şekilde demlenmesi, hem lezzetini artırır hem de sağlık üzerinde olumsuz etkileri minimize eder. İşte çayın doğru demlenmesi ve sağlık için bilinmesi gereken bazı önemli detaylar...
1. SU KALİTESİ VE KAYNAMA SÜRECİ
Çayın lezzetini artırmak için kullanılan suyun kalitesi önemlidir. Temiz ve yumuşak su, çayın tadını olumlu yönde etkiler. Ayrıca, suyun iyice kaynaması mikropları öldürür ve çayın lezzetini artırır.
2. ŞEKER KULLANIMI
Çayınız acı geldiyse, sadece 1 tatlı kaşığı şeker eklemek çayın tat dengesini sağlar. Ayrıca, çayın suyunun tam anlamıyla kaynatılması da çaya lezzet katacaktır.