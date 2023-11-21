Ödüllü yöntem açıklandı: Tavşan kanı çay için 1 tatlı kaşığı yeterli! Yıllardır yanlış demliyormuşuz!

İnsanların günlük yaşamlarında sıkça tükettiği çay, kalp sağlığına faydalı olmasının yanı sıra antioksidan özellikleriyle de bilinir. Ancak çayın doğru bir şekilde demlenmesi, hem lezzetini artırır hem de sağlık üzerinde olumsuz etkileri minimize eder. İşte çayın doğru demlenmesi ve sağlık için bilinmesi gereken bazı önemli detaylar...