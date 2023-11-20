Soğuk havalar geldi atkı, bere ne varsa çıkartın! Meteoroloji il il açıklayarak saat verdi! 09:00’da dışarı adım atmayın! Şarıl şarıl yağacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) peş peşe duyuru yaptı. İl il hava durumunu yayımlayan MGM 5 günlük tahminde de bulundu. 20 Kasım 2023 Pazartesi günü için saat verdi. Buna göre bugün 09:00 itibariyle yüksek kesimleri başta olmak üzere Malatya ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adıyaman'ın kuzeyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. İşte detaylar...
METEOROLOJİ'DEN UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda il il duyurularak, saat verilerek vatandaşlara uyarı yapıldı. Yapılan paylaşımda, ''Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'ın kuzeyinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor'' ifadelerine yer verildi.
İşte o paylaşım
Ayrıca hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı bölgelerde yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede (2°-10°C) azalacağı ve mevsim normallerinin altında düşeceği, rüzgarın, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat), Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı.
MGM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU
20 KASIM 2023 PAZARTESİ
21 KASIM 2023 SALI
22 KASIM 2023 ÇARŞAMBA
23 KASIM 2023 PERŞEMBE
24 KASIM 2023 CUMA