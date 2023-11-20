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Soğuk havalar geldi atkı, bere ne varsa çıkartın! Meteoroloji il il açıklayarak saat verdi! 09:00'da dışarı adım atmayın! Şarıl şarıl yağacak!

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, 20 Kasım 2023 Pazartesi günü hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı bölgelerde yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede (2°-10°C) azalacak ve mevsim normallerinin altına düşecek. Bu kapsamda yaşanabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Peki hangi illerde hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu...

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 08:49 Güncelleme 20 Kasım 2023, 08:59
Soğuk havalar geldi atkı, bere ne varsa çıkartın! Meteoroloji il il açıklayarak saat verdi! 09:00’da dışarı adım atmayın! Şarıl şarıl yağacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) peş peşe duyuru yaptı. İl il hava durumunu yayımlayan MGM 5 günlük tahminde de bulundu. 20 Kasım 2023 Pazartesi günü için saat verdi. Buna göre bugün 09:00 itibariyle yüksek kesimleri başta olmak üzere Malatya ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adıyaman'ın kuzeyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. İşte detaylar...

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda il il duyurularak, saat verilerek vatandaşlara uyarı yapıldı. Yapılan paylaşımda, ''Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'ın kuzeyinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor'' ifadelerine yer verildi.

İşte o paylaşım

Ayrıca hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı bölgelerde yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede (2°-10°C) azalacağı ve mevsim normallerinin altında düşeceği, rüzgarın, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat), Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı.

MGM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

20 KASIM 2023 PAZARTESİ

21 KASIM 2023 SALI

22 KASIM 2023 ÇARŞAMBA

23 KASIM 2023 PERŞEMBE

24 KASIM 2023 CUMA

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