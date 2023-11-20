Soğuk havalar geldi atkı, bere ne varsa çıkartın! Meteoroloji il il açıklayarak saat verdi! 09:00’da dışarı adım atmayın! Şarıl şarıl yağacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) peş peşe duyuru yaptı. İl il hava durumunu yayımlayan MGM 5 günlük tahminde de bulundu. 20 Kasım 2023 Pazartesi günü için saat verdi. Buna göre bugün 09:00 itibariyle yüksek kesimleri başta olmak üzere Malatya ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adıyaman'ın kuzeyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. İşte detaylar...

METEOROLOJİ'DEN UYARI Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda il il duyurularak, saat verilerek vatandaşlara uyarı yapıldı. Yapılan paylaşımda, ''Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'ın kuzeyinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor'' ifadelerine yer verildi. İşte o paylaşım