Batman’da yağış sonrası sel: Peş peşe acı haberler geldi

Batman 'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur sonrası sel medyana geldi.

1 ÇOCUK ARANIYOR

Selde kaybolan 1 çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

Batman'da taşkın ve sel neticesinde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralı kurtarılarak hastanelere kaldırılmıştı.

Sele ilişkin açıklama yapan Vali Canalp şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şu anda maalesef bir vatandaşımız yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şu anda çok sayıda hanemizde özellikle bodrum katlarında 240 ihbar aldık, bodrum katlarında su basma ihbarı olarak. Ekiplerimiz olay mahallerinde suları boşaltıyorlar. Burada ise 3 evladımız kayıp, onları arama çalışmaları devam ediyor."