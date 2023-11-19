Düzce’nin Gölyaka ilçesindeki Kardüz Yaylası’nda mahsur kalan 17 kişi kurtarıldı





İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve deniz seviyesinden 1830 metre yüksekte yer alan Kardüz Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle 17 kişi mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine Düzce Valisi Selçuk Aslan, bölgeye İl Özel İdare ve Gölyaka Kaymakamlığına bağlı karla mücadele ekipleri ile AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerini sevk etti.