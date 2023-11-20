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Bursa'da çöp evden kurtarılan Muhammet'ten haber var! Annesi ile yeni bir hayata başladı: 16 ayda 18 kilo aldı

10 yaşındaki Cem Muhammet A, teyzesi tarafından 1 yıl çöp evde kilitli bırakıldı. Kurtarılan çocuk, Antalya’da annesi Y.A. ile birlikte yeni bir hayat kurmaya başladı. Bunun için isimlerini de değiştireceği anlaşıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Kasım 2023 Güncelleme 20 Kasım 2023, 07:01
Bursa’da çöp evden kurtarılan Muhammet’ten haber var! Annesi ile yeni bir hayata başladı: 16 ayda 18 kilo aldı

Bursa Niüfer'in Görükle Mahallesi'ndeki bir apartmanda Cem Muhammet A. (10), teyzesi Kamuran Pınar Acar (45) tarafından kaçırıldı.

1 yıl boyunca çöp ev haline gelen dairede kilitli odada kaldı. Kurtarılan çocuk, ailesinin yanına Antalya'ya yollandı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Akdeniz Üniversitesi'nde tedavi olan Cem, Antalya Çocuk Evleri'nde kalmaya başladı. Annesi Y.A.'ya teslim edildi. Geçen yıl ilkokul 1'inci sınıfı bitiren, sınıf atlama yöntemiyle eğitimine bu yıl 3'üncü sınıfta devam eden çocuğun seneye 5. sınıfa atlatılacağı açıklandı.

Ayrıca Cem ile annesi Y.A'nın hayatındaki bütün kötü anıları silmek için isimlerini değiştireceği anlaşıldı.

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