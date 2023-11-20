Asansörde cansız bedenleri bulundu! Devrim Güler ve kızı Doğa Etyemez’in şüpheli ölümünde alt komşu gözaltına alındı

Kan donduran olay Manisa Salihli'deki Kocaçeşme Mahallesi 63 Sokak'taki bir binada yaşandı. Bir kişi, dün sabah saat 08.00 sıralarında zemin kata inmek için asansör çağırdı.

Apartman sakini, asansör kabininde, aynı binada oturan komşuları Devrim Güler (48) ile kızı Doğa Etyemez'in (18) hareketsiz yattığını görünce şok yaşadı. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.