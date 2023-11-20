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Asansörde cansız bedenleri bulundu! Devrim Güler ve kızı Doğa Etyemez'in şüpheli ölümünde alt komşu gözaltına alındı

Devrim Güler ve kızı Doğa Etyemez’in bindikleri asansörden cesedi çıktı. Yakınları yıkıldı. Ailenin alt komşusu A.Y. gözaltına alındı. 3 çocuk annesi Devrim Güler'in fabrika işçisi olduğu, lise öğrencisi kızı Doğa Etyemez'in ise ileride iyi bir avukat olmak istediği öğrenildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Kasım 2023 Güncelleme 20 Kasım 2023, 07:01
Asansörde cansız bedenleri bulundu! Devrim Güler ve kızı Doğa Etyemez’in şüpheli ölümünde alt komşu gözaltına alındı

Kan donduran olay Manisa Salihli'deki Kocaçeşme Mahallesi 63 Sokak'taki bir binada yaşandı. Bir kişi, dün sabah saat 08.00 sıralarında zemin kata inmek için asansör çağırdı.

Apartman sakini, asansör kabininde, aynı binada oturan komşuları Devrim Güler (48) ile kızı Doğa Etyemez'in (18) hareketsiz yattığını görünce şok yaşadı. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.

Sağlık ekipleri, Güler ile Etyemez'in hayatını kaybettiğini saptadı. Polis, dün sabah saatlerinde uçakla Ankara'ya giden ve Devrim Güler'in alt komşusu olduğu belirlenen A.Y'yi gözaltına aldı. Çiftçilikle uğraştığı öğrenilen A.Y'nin, Ankara'daki işlemlerin ardından Salihli'ye getirileceği öğrenildi.

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