Son dakika: Samsun’da zincirleme kaza: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Harun Demirer idaresindeki 55 EM 217 plakalı otomobil, Mustafa Sönmez yönetimindeki 55 LT 024 plakalı otomobil ile Mehmet Can Ayyıldız'ın kullandığı 55 ALH 709 plakalı hafif ticari araç kaza yaptı.