Pegasus iptal edilen uçuşlar seferler hangileri? Pegasus uçak seferleri iptal mi? 18-19 Kasım 2023 Cumartesi, pazar günü...

Yurdun dört bir yanında olumsuz hava koşulları yaşamı olumsuz etkiliyor. Ulaşım bu durumdan en çok etkilenen alan oluyor. THY'nin yanı sıra Pegasus Havayolları'nın uçuşlarını iptal edip etmediği merak konusu oldu. Peki, Pegasus seferleri iptal mi? İşte detaylar...

PEGASUS HAVA YOLLARI 82 SEFERİNİ İPTAL ETTİ Pegasus Hava Yolları, İstanbul'da etkili olan ve yarın da devam etmesi beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 44'ü bugün, 38'i de yarın olmak üzere toplam 82 seferini iptal etti.