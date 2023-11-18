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Pegasus iptal edilen uçuşlar seferler hangileri? Pegasus uçak seferleri iptal mi? 18-19 Kasım 2023 Cumartesi, pazar günü...

Yurdun dört bir yanını saran olumsuz hava koşulları hayatı etkileyen bir atmosfer yaratıyor. Kar, yağmur ve fırtına gibi doğa olayları, özellikle ulaşımı olumsuz etkileyerek insanların günlük yaşantısını derinden etkiliyor. Bu zorlu hava şartları, havayolu şirketlerini de harekete geçiriyor ve insanların seyahat planlarını da etkiliyor. Peki, Pegasus iptal edilen uçuşlar seferler hangileri? Pegasus uçak seferleri iptal mi? İşte detaylar!

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Giriş Tarihi 18 Kasım 2023, 13:41 Güncelleme 18 Kasım 2023, 13:41
Pegasus iptal edilen uçuşlar seferler hangileri? Pegasus uçak seferleri iptal mi? 18-19 Kasım 2023 Cumartesi, pazar günü...

Yurdun dört bir yanında olumsuz hava koşulları yaşamı olumsuz etkiliyor. Ulaşım bu durumdan en çok etkilenen alan oluyor. THY'nin yanı sıra Pegasus Havayolları'nın uçuşlarını iptal edip etmediği merak konusu oldu. Peki, Pegasus seferleri iptal mi? İşte detaylar...

PEGASUS HAVA YOLLARI 82 SEFERİNİ İPTAL ETTİ

Pegasus Hava Yolları, İstanbul'da etkili olan ve yarın da devam etmesi beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 44'ü bugün, 38'i de yarın olmak üzere toplam 82 seferini iptal etti.

Pegasus Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komiteleri (MADKOM) kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı sefer sayısının azaltıldığını ve bu karar doğrultusunda 82 seferin iptal edildiğini duyurdu.

İç ve dış hatlarda bugün (18 Kasım) 44, yarın (19 Kasım) ise 38 olmak üzere toplam 82 sefer iptal edildiği belirtildi. İptal edilen seferler için ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isteyen yolcuların Pegasus mobil uygulaması ve internet sitesinden bu işlemleri ücretsiz yapabileceği bildirildi.

METEOROLOJİ'DEN KIRMIZI ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada"Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

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