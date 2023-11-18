PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

İstanbul'da 5 ilçede skuter hız sınırı değişti... Hangi ilçelerde değişti sınır kaç oldu?

İstanbul'da yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu 5 ilçede, 20 kilometre olan e-skuter hız sınırı 12.5 kilometre olarak aşağı çekildi. Uygulama 17 Kasım 2023 tarihi itibariyle hayata geçti. İşte o ilçeler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Kasım 2023, 12:06 Güncelleme 18 Kasım 2023, 12:06
İstanbul’da 5 ilçede skuter hız sınırı değişti... Hangi ilçelerde değişti sınır kaç oldu?

İstanbul'da 5 ilçede skuter hız sınırı değişti

HANGİ İLÇELERDE SKUTER HIZ SINIRI DEĞİŞTİ?
İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 31 Ağustos tarihindeki toplantısında 'Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih' İlçelerinin yaya yoğunluğu fazla olan hassas bölgelerinde, 20 km/saat olan e-skuter hız sınırının 12.5 km/saat olarak düzenlenmesi teklifi' getirilmişti.

SKUTER HIZ SINIRI KAÇ OLDU?
Söz konusu teklif UKOME tarafından kabul edildi ve gerekli imza süreçleri tamamlandı. Artık skuter sürücüleri Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih'te yaya yoğunluğu fazla olan bölgelerinde en fazla saatte 12.5 kilometre hız yapabilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Önce Başkan Erdoğan masada sonra Milliler Almanya’yı sahada yerden yere vurdu! Sosyal medya yıkıldı
İsrail medyasından çarpıcı itiraf: 7 Ekim’deki festivalde sivillere İsrail helikopteri ateş açtı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Almanya dönüşü uçakta önemli açıklamalar
SON DAKİKA