İstanbul’da 5 ilçede skuter hız sınırı değişti... Hangi ilçelerde değişti sınır kaç oldu?

İstanbul'da 5 ilçede skuter hız sınırı değişti

HANGİ İLÇELERDE SKUTER HIZ SINIRI DEĞİŞTİ?

İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 31 Ağustos tarihindeki toplantısında 'Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih' İlçelerinin yaya yoğunluğu fazla olan hassas bölgelerinde, 20 km/saat olan e-skuter hız sınırının 12.5 km/saat olarak düzenlenmesi teklifi' getirilmişti.

SKUTER HIZ SINIRI KAÇ OLDU?

Söz konusu teklif UKOME tarafından kabul edildi ve gerekli imza süreçleri tamamlandı. Artık skuter sürücüleri Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih'te yaya yoğunluğu fazla olan bölgelerinde en fazla saatte 12.5 kilometre hız yapabilecek.