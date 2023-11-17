SMA mücadelesi! Eyüp ve Zeynep Yaman çifti 4 aylık yavruları Aziz Ali’yi kaybetmemek için mücadele ediyor

Adana'da yaşayan laboratuvar teknisyeni Zeynep ile yoğun bakım hemşiresi Eyüp Yaman çiftinin ilk çocukları olan Aziz Ali'ye doğumunda alınan topuk kanından SMA Tip-1 teşhisi kondu. Sağlıkçı çift, oğulları için Türkiye'de ücretsiz olarak uygulanan gerekli tedavi yollarına başvurdu.

Aziz Ali'nin tedavisi nedeniyle çalışamayan anne Zeynep Yaman "Anne ve baba olarak sağlıkçıyız. Bugüne kadar başkalarına şifa bulduk. İlk ve tek evladımız Aziz Ali için desteklerinizi bekliyorum" dedi. Oğlunun kas kaybının ileri seviyelere ulaşmadan bu kampanyayı bitirmek istediklerini belirten Zeynep Yaman, şöyle konuştu: Bebeğimin doğduktan 20-25 gün sonra topuk kanından yapılan testle SMA Tip-1 hastası olduğu kesinleşti.