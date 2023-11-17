Müge Anlı bir anneyi daha evladıyla kavuşturdu! Deniz Hanım tüm stüdyoyu gözyaşlarına boğdu

Eskişehir'de yaşayan Deniz Hanım, İstanbul'a geldi. Bir hafta önce kaybolan evli ve 2 çocuk annesi kızı Derya'yı (31) bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. "Kızımı takıntı haline getiren İlhan adında biri vardı ondan şüpheleniyorum, kızımı kaçırmış olabilir" dedi.