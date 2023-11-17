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Müge Anlı bir anneyi daha evladıyla kavuşturdu! Deniz Hanım tüm stüdyoyu gözyaşlarına boğdu

Deniz Yıldırım, eşi ve 2 çocuğunu bırakıp sevgilisine kaçtı. Annesi Deniz Hanım, kızını Müge Anlı’da aradı. Anlı, bir anneyi daha evladıyla kavuşturmayı başardı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Kasım 2023 Güncelleme 17 Kasım 2023, 06:59
Müge Anlı bir anneyi daha evladıyla kavuşturdu! Deniz Hanım tüm stüdyoyu gözyaşlarına boğdu

Eskişehir'de yaşayan Deniz Hanım, İstanbul'a geldi. Bir hafta önce kaybolan evli ve 2 çocuk annesi kızı Derya'yı (31) bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. "Kızımı takıntı haline getiren İlhan adında biri vardı ondan şüpheleniyorum, kızımı kaçırmış olabilir" dedi.

İlhan Bey, canlı yayına bağlandı. Derya'nın yanında olmadığını başka biriyle gitmiş olabileceğini anlattı.

Yayına bağlanan Berkan Bey ise Derya'nın yanında olduğunu Ankara'da birlikte olduklarını ve internetten tanıştıklarını söyledi. Derya, dün Ankara Polatlı'da yanına kaçtığı Berkan'ı bıraktı ve canlı yayına annesinin yanına geldi. Deniz Hanım, kızını görünce sevinç çığlıkları attı. Kavuşma anları ise izleyicileri duygulandırdı.

40 DÜĞÜM BÜYÜSÜ YAPTI
Derya Yıldırım'ın eşi Engin Yıldırım, "Berkan'ı ilk defa duyuyorum. Köylü kızı diye aldım başıma gelmeyen kalmadı. Daha önce Cengizhan diye bir adamla evde yakalamıştım" dedi. Kadın ise "Kocamın psikolojisi bozuk. Bana 40 düğüm büyüsü yaptı" ifadesini kullandı.

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