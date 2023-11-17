Güzel yemişler! Dilan Polat ile Engin Polat’ın 4 yıl önce çektirdiği bir fotoğraf gündemi salladı

Polat çifti kara para aklamadan çeteye kadar çok sayıda suçtan tutuklandı. 27 şirketine kayyum atandı. Bir fotoğraf ise saadet zincirini ortaya çıkardı. Dilan ve Engin Polat 'ın da yer aldığı karede, kısa sürede zenginleşen sosyal medya fenomenleri yer aldı. Fotoğrafta Polat çifti, Merve Nur Akyüz - Yavuz Selim Korkut , İleyda-Tolunay Topal, Kenan- Eylül Öztürk , Nez Demir, Yasemin-Murat Yiğit ile Zülem-Mutlu Günler çifti vardı.

GÜRCİSTAN DETAYI...

Bu isimlerin ortak yanları Dilan Polat Güzellik Merkezi'nin şubelerini açmalarıydı. Ayrıca yurt dışı ziyaretlerinin başında Polat çiftinin de sık sık gidip geldiği Gürcistan ve Dubai vardı. Hepsi de Polat çiftinin servet yapmaya başladığı aynı zamanlardan itibaren zenginleştiği ortaya çıktı.

Merve Nur Akyüz ve Yavuz Selim Korkut çiftinin ortak özellikleri ise Dilan Polat'a ait Karabük, Sakarya ve İstanbul'da Pendik şubesini işletmeleriydi. Masadaki diğer çift Yasemin Yiğit ve eşi Murat Yiğit'in ise Dilan Polat'ın Bakırköy ve Kocaeli Gebze'deki şubelerini franchise yöntemiyle aldıkları ortaya çıktı.