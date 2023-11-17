SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Güzel yemişler! Dilan Polat ile Engin Polat’ın 4 yıl önce çektirdiği bir fotoğraf gündemi salladı

Dilan Polat ile Engin Polat’ın 4 yıl önce çektirdiği bir fotoğraf gündemi salladı. Çiftin masasında “Güzellik merkezi" maskesiyle kısa sürede zenginleşen sosyal medya fenomenleri vardı. Onlar arasında yer alan Eylül Öztürk ile kocasının serveti dudak uçuklattı. İkilinin ABD’de villalar aldığı anlaşıldı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Kasım 2023 Güncelleme 17 Kasım 2023, 06:59
Güzel yemişler! Dilan Polat ile Engin Polat’ın 4 yıl önce çektirdiği bir fotoğraf gündemi salladı

Polat çifti kara para aklamadan çeteye kadar çok sayıda suçtan tutuklandı. 27 şirketine kayyum atandı. Bir fotoğraf ise saadet zincirini ortaya çıkardı. Dilan ve Engin Polat'ın da yer aldığı karede, kısa sürede zenginleşen sosyal medya fenomenleri yer aldı. Fotoğrafta Polat çifti, Merve Nur Akyüz- Yavuz Selim Korkut, İleyda-Tolunay Topal, Kenan-Eylül Öztürk, Nez Demir, Yasemin-Murat Yiğit ile Zülem-Mutlu Günler çifti vardı.

GÜRCİSTAN DETAYI...
Bu isimlerin ortak yanları Dilan Polat Güzellik Merkezi'nin şubelerini açmalarıydı. Ayrıca yurt dışı ziyaretlerinin başında Polat çiftinin de sık sık gidip geldiği Gürcistan ve Dubai vardı. Hepsi de Polat çiftinin servet yapmaya başladığı aynı zamanlardan itibaren zenginleştiği ortaya çıktı.

Merve Nur Akyüz ve Yavuz Selim Korkut çiftinin ortak özellikleri ise Dilan Polat'a ait Karabük, Sakarya ve İstanbul'da Pendik şubesini işletmeleriydi. Masadaki diğer çift Yasemin Yiğit ve eşi Murat Yiğit'in ise Dilan Polat'ın Bakırköy ve Kocaeli Gebze'deki şubelerini franchise yöntemiyle aldıkları ortaya çıktı.

AVUKAT İTİRAFÇI OLDU
Polatlar'la birlikte tutuklanan avukatları Ahmet Gün, etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi. Dün savcıya ifade verdi. Sahte faturalar hakkında bildiklerini anlatan Gün'ün, Dilan ve Engin Polat ile Sıla Doğu'nun örgüt içindeki yerlerinden bahsettiği öğrenildi.

DİKKAT Ç'İKİ'Cİ!
Kara para aklamak ve dolandırıcılıktan gözaltına alınan Bahar ve Nihal Candan kardeşler, tutuklandı. Bahar Candan'a "Hesabıma 12 milyon TL aktarıldı" paylaşımı soruldu. Yanıtı akıllara durgunluk verdi: 2 yazacağıma yanlışlıkla 12 yazdım. Şaka yaptım.

Masadaki dikkat çeken isim Eylül Öztürk'tü. Anneçocuk videoları ile tanınan Öztürk, bir süre önce güzellik merkezi açtı. Bir anda servetine servet kattı. Amerika'dan peşin parayla 11 tane daire aldı. İstanbul Florya'da sayısız mülk edindiği ortaya çıktı. Eylül Öztürk'ün zenginliği yakınlarını bile şaşırttı. Bir anda milyon dolarlar kazanan Öztürk çiftinin mal varlığı dudak uçuklattı.



Korkut çifti, 2017'den sonra köşeyi döndü!



Tolunaylar, Dilan Polat Güzellik Merkezi'nin şubesini açtı. Servet yaptı!

İkili, Polat çiftiyle Dubai'ye gitti. Dönüşte şirket açtı. Lüks araçlar ve villalar aldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 42. gün! Katliam ordusu yine Cibaliye Mülteci Kampı’nı hedef aldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
15 bin 707 TL! Yeni asgari ücrette veriler o rakamları işaret etti: Çalışanlar en az ne kadar alacak? İş yerlerinde maaşlar nasıl düzenlenecek?
CHP’deki ’delege borsası’ skandalında ikinci perde! 200 bin TL + lüks araba | İmamoğlu’ndan 10 bin dolarlık ödeme 50 milyon dolarlık şaibe
SON DAKİKA