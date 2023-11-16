Konya’da Türkiye’nin en kapsamlı ve modern Güzel Sanatlar Lisesi’nin temeli atıldı!

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu'yu eğitim, kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirmek için çalıştıklarını söyledi. Eğitim alanında yatırımlarını sürdüren Selçuklu Belediyesi, Türkiye'nin en güzel ve en kapsamlı Güzel Sanatlar Lisesi'ni Konya'ya kazandırıyor. Türkiye'nin en kapsamlı ve modern Güzel Sanatlar Lisesi'nden biri olacak okulun temel atma töreni düzenlenen program ile gerçekleştirildi.

Başkan Pekyatırmacı, "Eğitime yapılan devasa yatırımlara bir yenisini daha ekliyoruz" Türkiye Yüzyılı vizyonunun; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, okuyan, çalışan, bilgili ve her açıdan donanımlı gençlerin omuzlarında yükseleceğini düşündüklerini ve buna yürekten inandıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi olarak işte bu inançla her zaman eğitime, spora, kültüre ve sanata en büyük değeri, en büyük önemi verdik, vermeye de devam ediyoruz. Medeniyetin merkezi olan Selçuklumuzu eğitimin, kültürün, sanatın ve sporun merkezi konumuna getirerek bütün alanlarda, bütün dallarda en iyi şekilde temsil etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde eğitime yapılan devasa yatırımlara bizler de Selçuklu Belediyesi olarak okul öncesinden, ilk ve orta okula, liseden yüksek öğrenime eğitimin tüm aşamalarında yaptığımız yatırımlarla sürekli yenilerini ekliyoruz" dedi.