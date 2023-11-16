Konya’da Türkiye’nin en kapsamlı ve modern Güzel Sanatlar Lisesi’nin temeli atıldı!

SETAP programımız sayesinde çocuklarımız bir taraftan kendilerini tanıma diğer taraftan da bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı yakalıyorlar. Böylelikle kendilerine, ailelerine, milletimize ve insanlığa faydalı bireyler haline geliyorlar. Bu anlamda okul dışı öğrenme ortamlarımızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yine üniversite öğrencilerimize de çeşitli imkanlar sunuyoruz. Eğitim desteklerimiz kapsamında Selçuklu'da ikamet eden, önlisans ve lisans programına ilk kez yerleşen öğrencilerimize 2500 TL; Selçuklu'da ikamet eden ve Selçuk Üniversitesi ya da Konya Teknik Üniversitesi'nde önlisans ve lisans eğitimi gören öğrencilerimize ise 4000 TL eğitim desteği veriyoruz.
Üniversite öğrencilerimiz ayrıca Talha Bayrakçı Gençlik Merkezimi'zde ve Yeni Nesil Şehir Kütüphanemi'zde derslikleri, kütüphanesi, etüt salonu, konferans salonu, toplantı salonu, kantini ve kablosuz internet bağlantısı imkânı ile faaliyetlerini sürdüren Selçuklu Gençlik Meclisimi'zden yararlanabiliyorlar. Şu an Selçuklu Gençlik Meclisimi'zin aktif üye sayısı 3 binin üzerine çıktı.
Yine üniversite öğrencilerimize sunduğumuz Selçuklu Gençlik Mobil uygulamamızın aktif kullanıcı sayısı 55 binin üzerinde. Bu uygulana sayesinde öğrencilerimiz kendilerine sunduğumuz birçok avantajdan yararlanma imkânı buluyor" şeklinde konuştu. Temeli atılan Güzel Sanatlar Lisesi hakkında bilgiler paylaşan Başkan Pekyatırmacı, "Toplam maliyeti 237.000.000,00 TL olan Selçuklu Güzel Sanatlar Lisemiz, 10.885 metrekare kapalı alana sahip.
Bodrum, zemin ve 1. kattan oluşacak Lisemiz 16 kültür dersliği, 7 müzik dersliği, 11 atölyesi, 34 bireysel çalışma odası, 2 laboratuvarı, 450 kişilik konferans salonu, kütüphanesi, müzesi, sergi alanı, fuaye alanı, çok amaçlı salonu ve kantini ile Türkiye'ye örnek olacak bir proje niteliğinde. Özel yetenek gerektiren yükseköğretim programlarına da etkin olarak hazırlanabilecekler.
İnşallah buradan yetişen gençlerimiz ülkemizin kültür ve sanat hayatına büyük katkılar sağlayacaklar. Gelişmiş bir toplum olmamız için iyi eğitimli olmanın yanında aynı zamanda kültürel ve sanatsal alanlarda da iddialı olmamız gerekiyor" İfadelerini kullandı.
Başkan Pekyatırmacı, "2 yıldır faaliyetlerini sürdüren sanat akademimizde gençlerimize, öğrencilerimize sanatı sevdirmek, onları sanatla, müzikle, tiyatroyla buluşturarak kendilerini ifade edebilecekleri fırsatları sunmayı hedeflemiştik. Bu hedefimizi çok şükür gerçekleştirdik. Ben bu vesileyle temel atma törenini yaptığımız Selçuklu Güzel Sanatlar Lisemizin Selçuklumuza, Konyamıza ve Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.
Törenine Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Kemal Dığrak, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, muhtarlar, öğrenci ve eğitimciler katıldı. Konuşmaların ardından Selçuklu Güzel Sanatlar Lisesi'nin temel atma töreni büyük bir coşkuyla gerçekleşti.