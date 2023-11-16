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Konya'da Türkiye'nin en kapsamlı ve modern Güzel Sanatlar Lisesi'nin temeli atıldı!

Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılacak olan Güzel Sanatlar Lisesi’nin temeli düzenlenen program ile gerçekleştirildi. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu'yu eğitim, kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirmek için çalıştıklarını söyledi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Kasım 2023 Güncelleme 16 Kasım 2023, 07:03
Konya’da Türkiye’nin en kapsamlı ve modern Güzel Sanatlar Lisesi’nin temeli atıldı!

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu'yu eğitim, kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirmek için çalıştıklarını söyledi. Eğitim alanında yatırımlarını sürdüren Selçuklu Belediyesi, Türkiye'nin en güzel ve en kapsamlı Güzel Sanatlar Lisesi'ni Konya'ya kazandırıyor. Türkiye'nin en kapsamlı ve modern Güzel Sanatlar Lisesi'nden biri olacak okulun temel atma töreni düzenlenen program ile gerçekleştirildi.

Başkan Pekyatırmacı, "Eğitime yapılan devasa yatırımlara bir yenisini daha ekliyoruz" Türkiye Yüzyılı vizyonunun; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, okuyan, çalışan, bilgili ve her açıdan donanımlı gençlerin omuzlarında yükseleceğini düşündüklerini ve buna yürekten inandıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi olarak işte bu inançla her zaman eğitime, spora, kültüre ve sanata en büyük değeri, en büyük önemi verdik, vermeye de devam ediyoruz.

Medeniyetin merkezi olan Selçuklumuzu eğitimin, kültürün, sanatın ve sporun merkezi konumuna getirerek bütün alanlarda, bütün dallarda en iyi şekilde temsil etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde eğitime yapılan devasa yatırımlara bizler de Selçuklu Belediyesi olarak okul öncesinden, ilk ve orta okula, liseden yüksek öğrenime eğitimin tüm aşamalarında yaptığımız yatırımlarla sürekli yenilerini ekliyoruz" dedi.

95 OKULA KÜTÜPHANE
Selçuklu Belediyesi tarafından eğitim alanında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Pekyatırmacı, "Çok kısa bir süre önce Yeni Nesil Şehir Kütüphanemizin, Gelişim ve Teknoloji Akademimizin ve Şehit Erkan Kurşun İlkokulumuzun resmi açılış törenlerini gerçekleştirmiştik. Yine daha önce Konyamızın en büyük ve en kapsamlı okullarından Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi başta olmak üzere 5 ilkokul ve 4 bağımsız anaokulunu Selçuklumuza kazandırdık.

Mevcut okullarımızda eğitimlerin en iyi şartlarda sürdürülebilmesi için 37 okulumuza 4'ü kapalı olmak üzere 37 spor salonu, 43 okulumuza toplantı salonu, 95 okulumuza kütüphane kazandırdık. Spor alanında Konyamızın gururu olan Spor Lisemiz ve Selçuklu Fen Lisemize ise kapalı spor salonu kazandırmak için yapım sürecine başladık.

2019 yılında başlattığımız ve eğitim projelerimizin en önemlisi olan SETAP Selçuklu Sanat, Eğitim, Teknoloji ve Atölye programlarımız kapsamında bugüne kadar 87 bin 746 öğrencimize eğitimler verdik. Okul dışı öğrenme ortamlarımızdan Sille Tabiat Okulu 16 atölye ile, Selçuklu Belediyesi Gelişim ve Teknoloji Akademisi 12 atölye ile, Ahmet Keleşoğlu Sanat ve Tasarım Atölyesi 5 atölye ile, Selçuklu Sanat Akademisi ise müzik, tiyatro ve kişisel gelişim atölyeleri ile öğrencilerimize hizmet vermeye devam ediyor. Yine Yüzme Öğreniyorum Programımızda ve Trafik Eğitim Parkımızda da çocuklarımıza uygulamalı olarak eğitimler veriyoruz.

SETAP programımız sayesinde çocuklarımız bir taraftan kendilerini tanıma diğer taraftan da bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı yakalıyorlar. Böylelikle kendilerine, ailelerine, milletimize ve insanlığa faydalı bireyler haline geliyorlar. Bu anlamda okul dışı öğrenme ortamlarımızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yine üniversite öğrencilerimize de çeşitli imkanlar sunuyoruz. Eğitim desteklerimiz kapsamında Selçuklu'da ikamet eden, önlisans ve lisans programına ilk kez yerleşen öğrencilerimize 2500 TL; Selçuklu'da ikamet eden ve Selçuk Üniversitesi ya da Konya Teknik Üniversitesi'nde önlisans ve lisans eğitimi gören öğrencilerimize ise 4000 TL eğitim desteği veriyoruz.

Üniversite öğrencilerimiz ayrıca Talha Bayrakçı Gençlik Merkezimi'zde ve Yeni Nesil Şehir Kütüphanemi'zde derslikleri, kütüphanesi, etüt salonu, konferans salonu, toplantı salonu, kantini ve kablosuz internet bağlantısı imkânı ile faaliyetlerini sürdüren Selçuklu Gençlik Meclisimi'zden yararlanabiliyorlar. Şu an Selçuklu Gençlik Meclisimi'zin aktif üye sayısı 3 binin üzerine çıktı.

Yine üniversite öğrencilerimize sunduğumuz Selçuklu Gençlik Mobil uygulamamızın aktif kullanıcı sayısı 55 binin üzerinde. Bu uygulana sayesinde öğrencilerimiz kendilerine sunduğumuz birçok avantajdan yararlanma imkânı buluyor" şeklinde konuştu. Temeli atılan Güzel Sanatlar Lisesi hakkında bilgiler paylaşan Başkan Pekyatırmacı, "Toplam maliyeti 237.000.000,00 TL olan Selçuklu Güzel Sanatlar Lisemiz, 10.885 metrekare kapalı alana sahip.

Bodrum, zemin ve 1. kattan oluşacak Lisemiz 16 kültür dersliği, 7 müzik dersliği, 11 atölyesi, 34 bireysel çalışma odası, 2 laboratuvarı, 450 kişilik konferans salonu, kütüphanesi, müzesi, sergi alanı, fuaye alanı, çok amaçlı salonu ve kantini ile Türkiye'ye örnek olacak bir proje niteliğinde. Özel yetenek gerektiren yükseköğretim programlarına da etkin olarak hazırlanabilecekler.

İnşallah buradan yetişen gençlerimiz ülkemizin kültür ve sanat hayatına büyük katkılar sağlayacaklar. Gelişmiş bir toplum olmamız için iyi eğitimli olmanın yanında aynı zamanda kültürel ve sanatsal alanlarda da iddialı olmamız gerekiyor" İfadelerini kullandı.

Başkan Pekyatırmacı, "2 yıldır faaliyetlerini sürdüren sanat akademimizde gençlerimize, öğrencilerimize sanatı sevdirmek, onları sanatla, müzikle, tiyatroyla buluşturarak kendilerini ifade edebilecekleri fırsatları sunmayı hedeflemiştik. Bu hedefimizi çok şükür gerçekleştirdik. Ben bu vesileyle temel atma törenini yaptığımız Selçuklu Güzel Sanatlar Lisemizin Selçuklumuza, Konyamıza ve Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.

Törenine Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Kemal Dığrak, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, muhtarlar, öğrenci ve eğitimciler katıldı. Konuşmaların ardından Selçuklu Güzel Sanatlar Lisesi'nin temel atma töreni büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

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