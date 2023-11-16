1 damla yeter; Çaydanlık ve Kettle’ı elmas gibi parlatıyor! Saniyeler içinde kireci söküp atacak

Günlük kullanımımızda sıkça başvurduğumuz kettle'lar, zaman içinde kireç birikimiyle karşı karşıya kalabilir. Bu birikim, cihazın performansını olumsuz etkileyerek daha fazla enerji harcamasına ve suyu ısıtmak için daha uzun süre çalışmasına neden olabilir. Ancak, bu sorunu çözmek için pratik ve ekonomik bir çözüm bulunmaktadır: kabartma tozu.
Kettle'ınızdaki kireç birikimini ortadan kaldırmak için kabartma tozu kullanmak oldukça etkili bir yöntemdir. İşte adım adım uygulayabileceğiniz bu pratik çözüm:
Kabartma Tozu Uygulama: Kettle'ın içine birkaç yemek kaşığı kabartma tozu serpin. Ardından temiz su ekleyin ve suyun köpürmesini sağlayın.
Kaynatma İşlemi: Kettle'ı çalıştırarak suyu kaynatın. Kaynadıktan sonra kapağı açık olarak yaklaşık 10 dakika kadar soğumaya bırakın.
Temizleme: Kireçten arındırılmış suyu lavaboya boşaltarak kireç kalıntılarından arınmış kettle'ınızı elde edin.
İki Kez Çalıştırma: Kettle'ı kabartma tozundan tamamen arındığından emin olmak için bu işlemi iki kez tekrarlayabilirsiniz.