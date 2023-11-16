1 damla yeter; Çaydanlık ve Kettle’ı elmas gibi parlatıyor! Saniyeler içinde kireci söküp atacak

Günlük kullanımımızda sıkça başvurduğumuz kettle'lar, zaman içinde kireç birikimiyle karşı karşıya kalabilir. Bu birikim, cihazın performansını olumsuz etkileyerek daha fazla enerji harcamasına ve suyu ısıtmak için daha uzun süre çalışmasına neden olabilir. Ancak, bu sorunu çözmek için pratik ve ekonomik bir çözüm bulunmaktadır: kabartma tozu.