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Sadece 8 günde tüm beyazlar saçlar yok olacak: Çay ve karanfil ile beyaz saçlardan anında kurtulun!

Doğal saç bakımı yöntemlerini tercih edenler için, ev yapımı saç boyası, beyaz saçları kapatmak ve saçlara doğal bir parlaklık kazandırmak adına etkili bir çözüm sunuyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu saç boyası tarifi, saçlarınıza sağlık ve canlılık kazandıracak. Günümüzde, kimyasal içerikli saç boyalarının yerine doğal alternatifleri tercih etmek, saç sağlığı için büyük önem taşıyor. Doğal saç boyası, saçları beslerken aynı zamanda beyazları kapatma işlevi görür. Bu tarif, evde bulunan malzemelerle kolaylıkla hazırlanabilir ve saçlara zarar vermeden istenilen sonuca ulaşmaya yardımcı olur. İşte bu doğal saç boyası tarifinin detayları...

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Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 08:24 Güncelleme 16 Kasım 2023, 08:24
Sadece 8 günde tüm beyazlar saçlar yok olacak: Çay ve karanfil ile beyaz saçlardan anında kurtulun!

Saç boyalarının içinde bulunan zararlı kimyasallardan kaçınmak ve sağlıklı bir saç bakımı yapmak isteyenler için harika bir çözüm var. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz doğal saç boyası tarifi ile saçlarınıza iyi bakabilir, beyazları kapatabilirsiniz. Uygulaması oldukça basit olan bu doğal saç boyası tarifi, saç renginizi değiştirmek istemeyen ancak beyazları kapatmak isteyenler için ideal bir seçenek. Haftada bir kez uygulayabileceğiniz bu doğal boyayla, kimyasal içerikli saç boyalarının zararlı etkilerinden kaçınabilirsiniz. İşte saçtaki beyazları kapatmanın en iyi çözümü...

Malzemeler

1 bardak kaynar su
2 yemek kaşığı siyah çay
1 yemek kaşığı karanfil
4 yemek kaşığı kına

1 yemek kaşığı çörek otu yağı
1 tatlı kaşığı elma sirkesi
1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Yapılışı

🔺Bir bardak kaynar suyu en büyük kavanoza boşaltın.

🔺Üzerine 2 yemek kaşığı siyah çay ve 1 yemek kaşığı karanfili ekleyin. Kaliteli çay kullanımı sonucu etkiler.

🔺Karışımı güzelce karıştırın ve kavanozun kapağını kapatın. En az altı saat bekletin, tercihen bir gece.

🔺Süzgeç yardımıyla karışımı süzün ve içindeki malzemeleri ayırın.

🔺4 yemek kaşığı kınayı eliyerek karışıma ekleyin ve iyice karıştırın.

🔺1 yemek kaşığı çörek otu yağı, 1 tatlı kaşığı elma sirkesi, ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağını ekleyin. Yeniden karıştırın.

🔺Karışıma sıcak su ekleyerek kıvamını ayarlayın.

🔺Kavanozun kapağını kapatın ve yaklaşık bir saat boyunca bekletin, malzemelerin özleşmesini sağlayın.

📌Bu doğal saç boyasını saç diplerine uygulayarak beyazları kapatın. Uygulama sonrasında saçları en az 3 saat boyunca sarmalı ve ardından boyayı saçtan atmalısınız. İkinci uygulamada daha etkili sonuçlar alabilirsiniz.

📍 Not: Bu boyayı haftada bir kez uygulayabilirsiniz. Saçlarınızda açık yara varsa kullanmamanız önerilir.

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