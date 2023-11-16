İstanbul Beyoğlu’nda 41 tornavida darbeli cinayet! Katil zanlısı kanlı kıyafetlerle yakalandı

İstanbul Fatih'te 5 gün önce ülkeye giriş yapan İngiliz Ayan Mohamed Dhoba (26), bir otelin 111 numaralı odasında 41 tornavida darbesiyle öldürülmüş şekilde bulundu.
İstanbul Fatih'te 5 gün önce ülkeye giriş yapan İngiliz Ayan Mohamed Dhoba (26), bir otelin 111 numaralı odasında 41 tornavida darbesiyle öldürülmüş şekilde bulundu.
Dhoba'nın, eşi Ahmet Yasin Ş. tarafından öldürüldüğü belirlendi. Polis, şüpheliyi olay sırasında giydiği kanlı kıyafetleriyle yakalayarak gözaltına aldı. Katil zanlısı, "Bana uyuşturucu verdi, aramızda bu sebeple tartışma çıktı. Tornavida ile vurdum. Sonra tornavidayı klozete attım" dedi. (Yunus Emre KAVAK)
MAGANDA KURŞUNU
Adana'da Süleyman Bayram (22) ve İmam Gür (23), tartışmaya başladı. Olay büyüyünce tartışma yerini silahlı kavgaya bıraktı. Bu sırada damda oynayan Suriye uyruklu Fatma el-Ahmed Risvadi'nin (6) ölümüne yol açtı. Bayram ile Gür, tutuklandı. 2 şüpheli, sorguda birbirlerini suçladı. Kurşunun hangi silahtan çıktığının belirlenmesi için tabancalar incelemeye alındı.
KISKANÇLIK DEHŞETİ
Aydın'ın Didim ilçesinde Emin Küçükberber (78) ile Roza M. (63) arasında komşuları S.B'nin de (76) evde olduğu sırada kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre Roza M.'nin iki yıl önce evlendiği eşini S.B.'den kıskanması üzerine başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Roza M., mutfaktan aldığı bıçakla eşini öldürüp, komşusunu yaraladı. S.B. ilk müdahalenin ardından ambulansla Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı. Katil zanlısı kadın, gözaltına alındı.
KARA KIZIM CİĞERİMİZİ YAKTIN
Aydın'da üniversite öğrencisi Ayça Ölmez (22), elektrikli bisikletle giderken 2.10 promil alkollü minibüs şoförü Mehmet Şadan'ın otomobille çarpması sonucu hayata gözlerini kapadı. Gözaltına alınan Şadan, tutuklandı. Kazanın yaşandığı gün Ölmez'in yanında olan arkadaşı Merve Gürbüz'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım okuyanları ağlattı: Çok özlüyorum Ayça ciğerimizi yaktın. Seni asla unutmayacağım, kara kızım can dostum. Sevdiklerinizin teni hala sıcakken sarılın. (Ceyhan TORLAK)
78 TORUNU VARDI
Isparta'da yaşayan Emine Aksoy (103), 3 yıl önce Covid-19 hastalığını yendi. Türkiye'nin gündemine yerleşti. Ancak bir süredir yaşadığı yaşlılığa bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün sabaha karşı hayatını kaybetti. Dünyaya 2 erkek ve 4 kız çocuğu getiren, 22 torunu olan Aksoy, eşini 38 yıl önce, ilk çocuğu olan kızını da bir süre önce toprağa verdi. Torunları da evlenip çocuk sahibi olunca torun sayısı 78'e ulaştı.
50 MİLYON DEVRETTİ
6 + joker bilen çıkmayınca 50 milyon 692 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 263 bin 113'er, 4 bilenler 5 bin 236'şar, 3 bilenler 365'er, 2 bilenler 35'er lira alacak.
1.2 MİLYON DEVRETTİ
5+1 bilen çıkmayınca bir milyon 257 bin lira devretti. 5 bilenler 12 bin 839'ar, 4+1 bilenler bin 203'er, 4 bilenler 112'şer, 3+1 bilenler 53'er, 3 bilenler 18'er, 2+1 bilenler 22'şer, 1+1 ve 0+1 bilenler 11'er lira alacak.
'ÖZEL' TARİFE
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Değişim" dedi. Kılıçdaroğlu'nu devirdi. Hatay'a özel jetle gitti. Büyük tepki çekti. KKTC'nin 40. kuruluş yıl dönümü için Lefkoşa'ya giderken tarifeli uçağı tercih etti. Yolcularla sohbeti servis edildi. Yeni bir imaj çizmek istedi. Ancak kutlamalar sırasında protokolde oturacağı yeri beğenmedi. Sinirli bir şekilde görevlilerle münakaşaya girdi.
OGÜN SAMAST'A ŞARTLI TAHLİYE
AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 19 Ocak 2007'de gazete binasının önünde düzenlediği silahlı saldırıda öldüren Ogün Samast, şubat ayında nakledildiği Bolu F Tipi cezaevinden 'koşullu salıverilme' kapsamında tahliye edildi. Mahkeme, o dönem 17 yaşında olan Ogün Samast'ı 25 Temmuz 2011'de 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. 16 yıl 10 aydır cezaevinde bulunan Samast'ın 1 yıl önce iyi halinden dolayı koşullu salıverme kapsamında cezasının dolduğu ve cezaevi yönetimi tarafından bu süreçte deneme aşamasında olduğu öğrenildi. Kişisel gelişimi için yapılan gözlemlerde iyi hali olduğu gözlenen Samast'ın, koşullu salıverme şartlarını taşıdığına kanaat getirildi.
CYPRUS YATIRIM
Ukrayna-Rusya savaşının ardından, İngiltere, Rus oligarklara yaptırım uyguladı. Ancak 60 oligarkın paralarını, AB üyesi olan Güney Kıbrıs'a aktarmalarına izin verdiği ortaya çıktı. Bu skandal, sızdırılan Kıbrıs gizli belgelerinde (Cyprus Confidential), yer aldı. Para aktaranların başında Abramoviç'in geldiği vurgulandı. ICIJ'den Fergus Shiel, Rus parasının "Kıbrıs ekonomisine her yıl on milyarlarca dolar katkı sağladığını" anlattı.
'DOG'ST KAZIĞI!
Oyuncu Kıvanç Talu ile eşi Beril Talu, 100 milyon TL'lik vurgun yapmakla suçlandı. Paraları alıp kaçtı. Talu çifti hasta olan köpekleri Lina'yı ise bir otel odasında bıraktı. Lina, hayvanseverlerin yardımıyla bir kliniğe götürülerek tedavi altına alındı. Ancak 1 aydır yaşam savaşı veren Lina kurtarılamadı. Hayvan hakları aktivistleri Talu çiftine tepki yağdırdı.
MUCİZENİN 5 YÜZÜ
Samsun'da Kübra (27) ve Davud Alkan (27) çiftinin bebekleri Nisan Alkan, 26 haftalık dünyaya geldi. 500 gram ağırlığında bir parmak bebekti. 90 gün boyunca yoğun bakımda tedavi edildi. Ve 4 aylık olan Nisan Bebek, 5 kiloya ulaşınca taburcu edildi. Alkan çifti "Şimdi tamamlandık" dedi.
BABAYİĞİT
Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri arasında yer alan Nemrut Krater Gölü'ndeki boz ayılar kış uykusuna yatmak bilmedi. Boz ayılar, bölgeye giden vatandaşlarla yakın temasa geçti. Asım Araboğa isimli bir vatandaş da aracının camını açıp ayıyı ağzıyla besledi. "Korkmayın saldırmıyor" dedi!