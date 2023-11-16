İstanbul Beyoğlu’nda 41 tornavida darbeli cinayet! Katil zanlısı kanlı kıyafetlerle yakalandı





KARA KIZIM CİĞERİMİZİ YAKTIN

Aydın'da üniversite öğrencisi Ayça Ölmez (22), elektrikli bisikletle giderken 2.10 promil alkollü minibüs şoförü Mehmet Şadan'ın otomobille çarpması sonucu hayata gözlerini kapadı. Gözaltına alınan Şadan, tutuklandı. Kazanın yaşandığı gün Ölmez'in yanında olan arkadaşı Merve Gürbüz'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım okuyanları ağlattı: Çok özlüyorum Ayça ciğerimizi yaktın. Seni asla unutmayacağım, kara kızım can dostum. Sevdiklerinizin teni hala sıcakken sarılın. (Ceyhan TORLAK) 78 TORUNU VARDI

Isparta'da yaşayan Emine Aksoy (103), 3 yıl önce Covid-19 hastalığını yendi. Türkiye'nin gündemine yerleşti. Ancak bir süredir yaşadığı yaşlılığa bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün sabaha karşı hayatını kaybetti. Dünyaya 2 erkek ve 4 kız çocuğu getiren, 22 torunu olan Aksoy, eşini 38 yıl önce, ilk çocuğu olan kızını da bir süre önce toprağa verdi. Torunları da evlenip çocuk sahibi olunca torun sayısı 78'e ulaştı.





50 MİLYON DEVRETTİ

6 + joker bilen çıkmayınca 50 milyon 692 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 263 bin 113'er, 4 bilenler 5 bin 236'şar, 3 bilenler 365'er, 2 bilenler 35'er lira alacak.





1.2 MİLYON DEVRETTİ

5+1 bilen çıkmayınca bir milyon 257 bin lira devretti. 5 bilenler 12 bin 839'ar, 4+1 bilenler bin 203'er, 4 bilenler 112'şer, 3+1 bilenler 53'er, 3 bilenler 18'er, 2+1 bilenler 22'şer, 1+1 ve 0+1 bilenler 11'er lira alacak.





'ÖZEL' TARİFE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Değişim" dedi. Kılıçdaroğlu'nu devirdi. Hatay'a özel jetle gitti. Büyük tepki çekti. KKTC'nin 40. kuruluş yıl dönümü için Lefkoşa'ya giderken tarifeli uçağı tercih etti. Yolcularla sohbeti servis edildi. Yeni bir imaj çizmek istedi. Ancak kutlamalar sırasında protokolde oturacağı yeri beğenmedi. Sinirli bir şekilde görevlilerle münakaşaya girdi.