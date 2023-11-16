Erzurum’da 12 ay turizm! Kış turizminin incisi Palandöken’de yeni kayak alanları ve oteller devreye sokuluyor

Turkuvaz Medya yazar ve yöneticilerini ağırlayan Erzurum'da sadece üretim tesisleri ve belediye hizmetleri değil, turizm yatırımları da hız kesmeden devam ediyor. Şehrin tarihi bölgelerini ve doğal güzelliklerini yeniden canlandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kış turizminin incisi Palandöken için de dev bir projeyi devreye sokmaya hazırlanıyor. "Palandökeni dünyanın yeni Davos'u haline getireceğiz" diyen Başkan Sekmen, bölgeye yeni kayak merkezleri yapacaklarını ve dünya markası 10'dan fazla otelin açılacağını söyledi.

YAKUTİYE'DE TARİHİ MEYDAN

Erzurum'un merkezinde yer alan Üç Kümbetler, Kale, Yakutiye ve Çifte Minare medreselerinin bulunduğu alanı yeniden restore ederek vatandaşın hizmetine açan Büyükşehir Belediyesi, bu tarihi alanı yeniden canlandırmış durumda. Erzurum Kalesi'nin de olduğu alan daha önce kullanılamaz durumdayken, bugün peyzajlarıyla, yeşil alanlarıyla ve muhteşem tarihi yapılarıyla turizmin hizmetinde. Yerli-yabancı birçok turistin ziyaret ettiği bölgede tarihi Taş Han da yeniden düzenlenmiş durumda.