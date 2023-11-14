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Samsun'da şok! Tedavi gören hasta intihar etti

Son dakika haberleri... Samsun'da OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören 35 yaşındaki kadın hasta kendini asarak intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 17:15 Güncelleme 14 Kasım 2023, 17:16
Samsun’da şok! Tedavi gören hasta intihar etti

Samsun'da OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören kadın hasta intihar etti.

Olay, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nin psikiyatri servisinde meydana geldi.

PENCERE DEMİRİNE ASTI
Edinilen bilgiye göre, hastaneye 31 Ekim'de yatışı yapılıp tedavi gören Zeynep S.P.(35) kaldığı odada kendini çarşafla pencere demirine astı. Sağlık çalışanları tarafından asılı halde bulunan Zeynep S.P., bulunduğu yerden indirilip acil servise kaldırıldı.

Zeynep S.P. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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