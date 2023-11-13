En çıtkırıldım burç! Rüzgar esse ’Ah’ derler! Onlara değmeyin

Astrolojiye göre, hassaslık birçok burçta bulunabilir, ancak özellikle su elementine ait olan Yengeç, Akrep ve Balık burçları genellikle daha duygusal ve hassas olarak tanımlanır. İşte bu burçlara ait genel özellikler...
Astrolojiye göre, hassaslık birçok burçta bulunabilir, ancak özellikle su elementine ait olan Yengeç, Akrep ve Balık burçları genellikle daha duygusal ve hassas olarak tanımlanır. İşte bu burçlara ait genel özellikler...
Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz): Yengeç burcu duygusal, koruyucu ve aile odaklıdır. Duygusal bağ kurmaya ve sevdiklerini korumaya önem verirler. Hassas bir yapısı vardır ve çevresindeki duygusal enerjilere oldukça duyarlıdırlar.
Akrep (23 Ekim - 21 Kasım): Akrep burcu genellikle güçlü, tutkulu ve derin duygusal bağlara sahiptir. Hassaslıkları, iç dünyalarındaki yoğun duygularla birleşir. Zaman zaman gizemli ve içe dönük olabilirler.
Balık (19 Şubat - 20 Mart): Balık burcu hayalperest, duygusal ve duyarlıdır. Empati yetenekleri güçlüdür ve çevrelerindeki insanların duygusal ihtiyaçlarına duyarlılıkla yaklaşırlar.