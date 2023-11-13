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Ayşenur Parlak hayatını kaybetti! Acı haberi eşi Savaşa Parlak duyurdu

12 yaşından bu yana dördüncü evre kolon kanseriyle mücadele eden sosyal medya fenomeni Ayşenur Parlak hayatını kaybetti. Acı haberi tedavi sürecinde bir an olsun yanından ayrılmayan Savaş Parlak duyurdu.

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Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 17:39 Güncelleme 13 Kasım 2023, 17:39
Ayşenur Parlak hayatını kaybetti! Acı haberi eşi Savaşa Parlak duyurdu

12 yaşından bu yana dördüncü evre kolon kanseriyle mücadele eden sosyal medya fenomeni Ayşenur Parlak, geçtiğimiz günlerde fenalaşmıştı. Yoğun bakıma alınan Parlak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Acı haberi ise tedavi sürecinde bir an olsun yanından ayrılmayan Savaş Parlak duyurdu.

SAVAŞ PARLAK: TEK TESELLİM BEN YEMİNİMİ TUTTUM
Eşinin fotoğrafını paylaşan Parlak, "Hüküm Allah'ın. Ben yıllardır bu bildirimi atmamak için çok dua ettim keşke önce ben gitseydim. Sayfalarca yazsam da anlatamayacağım nasıl olsa hislerimi. Maalesef Allah bu kadar yazmış."

"Yanımızda olan dua eden seven herkesten Allah razı olsun. Ruhuna duayı kesmeyin Allah rızası için. Tek tesellim ben yeminimi tuttum hastalıkta sağlıkta iyi günde kötü günde ölüm bizi ayırana dek" ifadelerini kullandı.

AYŞENUR PARLAK KİMDİR?
1986 yılında İzmir'de doğan Ayşenur Parlak, Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra ihracat uzmanı olarak iş hayatına başlamıştı.

Parlak, üniversitede tanıştığı eşiyle evlilik hazırlıkları yaparken meme kanserine yakalanmıştı.

12 yaşında ikinci evre kemik kanserini, 27 yaşında birinci evre meme kanserini, 30 yaşında da üçüncü evre lenfomayı yenen Ayşenur Parlak'a 33 yaşında kolon kanseri teşhisi konmuştu.

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