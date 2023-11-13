Ayşenur Parlak hayatını kaybetti! Acı haberi eşi Savaşa Parlak duyurdu

12 yaşından bu yana dördüncü evre kolon kanseriyle mücadele eden sosyal medya fenomeni Ayşenur Parlak , geçtiğimiz günlerde fenalaşmıştı. Yoğun bakıma alınan Parlak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

SAVAŞ PARLAK: TEK TESELLİM BEN YEMİNİMİ TUTTUM

Eşinin fotoğrafını paylaşan Parlak, "Hüküm Allah'ın. Ben yıllardır bu bildirimi atmamak için çok dua ettim keşke önce ben gitseydim. Sayfalarca yazsam da anlatamayacağım nasıl olsa hislerimi. Maalesef Allah bu kadar yazmış."