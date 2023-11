İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, anne ve 3 çocuğun can verdiğini tespit etti. Ağır yaralı olan Nayman ise hastaneye kaldırıldı. Nayman'ın olaydan önce sosyal medyada, "Beni gerçekten sevenlerden son özrümü dileyerek ölmeye karar verdim. Bu kararımın ne maddiyatla ya da her hangi bir dünyevi sebeple ilgisi yok. Çok sıkıldım her şeyden. Eninde sonunda öleceğim. Ha bugün ha yarın. Eşimi ve çocuklarımı da çok sevdiğim için onları da bu yalan dünyadan kurtarmak istiyorum" yazdığı ortaya çıktı.