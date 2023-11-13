PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Kaza sonrası hayrete düşüren anlar: Yerde acı içinde kıvranan sürücü sigara yaktı

İstanbul Bayrampaşa'da kaza yapan yaralı motosiklet sürücüsünün yaptığı hayrete düşürdü. Yardımına koşan vatandaşlardan sigara isteyen sürücü yerde acı içerisinde kıvranmasına rağmen sigara içti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 12:29 Güncelleme 13 Kasım 2023, 12:56
Kaza sonrası hayrete düşüren anlar: Yerde acı içinde kıvranan sürücü sigara yaktı

Bayrampaşa'da kaza yapan yaralı motosiklet sürücüsü yerde yatarken sigara içti.

Kaza dün akşam saatlerinde Bayrampaşa O-3 otoyolu Hal mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre, yolda seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle hakimiyetini kaybeden motosikletli, bariyerlere çarparak düştü. Kazayı gören vatandaşlar motosiklet sürücüsünün yardımına koşarken, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

ACI İÇİNDE KIVRANIRKEN SİGARA YAKTI
Acı içerisinde yerde kıvranan yaralı sürücü, yardımına gelen vatandaşlardan sigara istedi. Bir vatandaşın verdiği sigarayı içen sürücü, bu sırada acı içerisinde bağırmaya devam etti.

Kaza yaptı ilk işi sigara tüttürmek oldu!

Kısa bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA