Kaza sonrası hayrete düşüren anlar: Yerde acı içinde kıvranan sürücü sigara yaktı

İddiaya göre, yolda seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle hakimiyetini kaybeden motosikletli, bariyerlere çarparak düştü. Kazayı gören vatandaşlar motosiklet sürücüsünün yardımına koşarken, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.