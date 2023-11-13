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Almanlar yıllardır bunu yapıyor! Damar tıkanıklığına yağ çözücü etki edecek! 65 yaş üzeri herkese...

Almanya, uzun yıllardır sağlık üzerinde olumlu etkileri bilinen doğal bir içecek tarifine ev sahipliği yapmakta. Bu şifalı içecek, arterlerin temizlenmesine ve kireçlenmenin önlenmesine yardımcı olmakta, böylece genel sağlığınızı desteklemekte. En güzel yanı, bu tarif için karmaşık malzemelere ihtiyaç duyulmaması; mutfak dolaplarınızda çoktan bulunabilecek basit malzemelerle kolayca hazırlanabiliyor. İşte damar sağlığınızı koruyacak bu özel formül...

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Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 10:40 Güncelleme 13 Kasım 2023, 10:40
Almanlar yıllardır bunu yapıyor! Damar tıkanıklığına yağ çözücü etki edecek! 65 yaş üzeri herkese...

Kanı temizleyen mucize formül! Bu iki güçlü baharatın birleşimi, kan temizliyor, iyileşme sürecini hızlandırıyor ve sağlığı adeta ikiye katlıyor. İşte detaylar...

SAĞLIK KAYNAĞI: ZENCEFİL VE ZERDEÇALIN ŞİFALI GÜCÜ

Zerdeçalın içerdiği curcumin adlı bileşik, vücuttaki iltihaplanma ve enfeksiyonlarla savaşma yeteneği ile öne çıkıyor. Ayrıca, kırmızı kan hücrelerinin üretilmesine de destek oluyor. Zencefilin ise antioksidanları, kalp ve damar sağlığı için önemli faydalar sunuyor.

EVDE KOLAYCA HAZIRLANABİLEN MUCİZE İÇECEK!

Malzemeler

1 litre içme suyu
Kabuğu soyulmuş 4 limon (mümkünse organik)
Küçük bir parça zencefil ve zerdeçal
4 diş sarımsak

Hazırlık

Lavaboda limonları fırçalayın ve zencefili ile zerdeçalı yıkayın. Dilimlere ayırıp bir kaba alın.
Soyulmuş sarımsakları ekleyin ve diğer malzemelerle birlikte blendere koyun.
İyice karıştırıp tencereye koyun. Doğranmış malzemeleri suyla dökün ve ısıtın, ancak kaynamalarına izin vermeyin.
Soğuyan sıvıyı bir süzgeçten geçirin ve şurubu cam şişelere dökün. Çözeltiyi buzdolabında saklayın.

Kullanım Önerisi

Her kullanımdan önce şişeyi iyice çalkalayın.
Günde yarım bardak şurubu aç karnına veya yemekten 2 saat önce içebilirsiniz.
En iyi sonuçlar için, çözümü 3 hafta boyunca düzenli olarak tüketmek önerilir. Tedaviyi tekrar etme ihtiyacı hissedilirse, bir hafta ara verildikten sonra tekrarlanabilir.

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