Otoparktaki cesedin sırrı ortaya çıktı! TV sunucusu Işıl Deniz Palabıyıklar’ın katili kardeşi çıktı

İstanbul Ataşehir'deki Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında güvenlik görevlileri, önceki gün saat 14.00 sıralarında uzun süredir park halinde olan bir otomobilin yanına gitti.

Olay yerine gelen ekipler, otomobilin sağ koltuğunda üzeri örtülmüş ve bir otomobil radyatörü konularak gizlenmeye çalışılmış kadın cesedinin yerel TV kanallarında sunuculuk yapan Işıl Deniz Palabıyıklar'a ait olduğunu belirledi.