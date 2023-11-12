Otoparktaki cesedin sırrı ortaya çıktı! TV sunucusu Işıl Deniz Palabıyıklar’ın katili kardeşi çıktı

İstanbul Ataşehir'deki Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında güvenlik görevlileri, önceki gün saat 14.00 sıralarında uzun süredir park halinde olan bir otomobilin yanına gitti.
İstanbul Ataşehir'deki Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında güvenlik görevlileri, önceki gün saat 14.00 sıralarında uzun süredir park halinde olan bir otomobilin yanına gitti.
İçinde bir ceset görerek polise haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, otomobilin sağ koltuğunda üzeri örtülmüş ve bir otomobil radyatörü konularak gizlenmeye çalışılmış kadın cesedinin yerel TV kanallarında sunuculuk yapan Işıl Deniz Palabıyıklar'a ait olduğunu belirledi.
Soruşturmada katilin kardeşi Işın Miraç Palabıyıklar olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan cani, cinayeti 19 gün önce işlediğini söyledi. İnşaat şantiyesinde şef olarak çalışan Palabıyıklar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BENİ ÇILDIRTTI
Katil zanlısı, "Hasta anneanneme baktığım sırada sesimi yükselttim. Beni videoya aldı. Videoyla şikayetçi olacağını söyledi. Çıldırdım" dedi.