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2024 YILBAŞI BİLETİ NE KADAR? Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye kaç milyon TL olacak? MPİ Tam, yarım, çeyrek bilet fiyat listesi

Yeni yıl coşkusu her yıl olduğu gibi bu kez de Milli Piyango'nun büyük heyecanıyla karşılıyor bizi! 2024 yılbaşı çekilişi için belirlenen büyük ikramiye tutarıyla ve bilet fiyatlarıyla ilgili beklenen bilgiler sonunda açıklandı. Bu yılın büyük ikramiyesi, umut dolu hayalleri gerçeğe dönüştürmek için müthiş bir fırsat sunuyor. Peki, Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye kaç milyon TL olacak? MPİ Tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları ne kadar olacak? İşte konu hakkında detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Kasım 2023, 12:53 Güncelleme 12 Kasım 2023, 12:53
2024 YILBAŞI BİLETİ NE KADAR? Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye kaç milyon TL olacak? MPİ Tam, yarım, çeyrek bilet fiyat listesi

31 Aralık 2023'te gerçekleşecek olan Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için heyecan tüm hızıyla artıyor. Bu özel çekiliş için bilet satışının başlaması beklenirken, vatandaşlar merakla 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarıyla ilgili detayları araştırıyor.

2024 YILBAŞI BİLETİ NE KADAR?

Yılbaşı çekilişi özel Milli Piyango bilet fiyatları belli oldu. Buna göre 31 Aralık gecesi yapılacak çekilişte şansını deneyecekler için çeyrek bilet 100 TL, yarım bilet 200 TL, tam bilet 400 TL'den satılacak.

2024 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyango tarafından 2024 yılında yapılacak yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak olarak açıklandı. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.

31 Aralık 2023 Milli Piyango Özel Çekilişi İkramiye tablosu aşağıdaki gibidir;

İkramiye Adedi

İkramiye miktarı (TL)

İkramiye tutarı (TL)

1

₺400.000.000

₺400.000.000*

2

₺40.000.000

₺80.000.000

10

₺4.000.000

₺40.000.000

20

₺1.000.000

₺20.000.000

30

₺750.000

₺22.500.000

10

₺10.000

₺100.000

80

₺75.000

₺6.000.000

100

₺30.000

₺3.000.000

170

₺15.000

₺2.550.000

800

₺8.000

₺6.400.000

6.000

₺5.000

₺30.000.000

40.000

₺3.000

₺120.000.000

200.000

₺1.200

₺240.000.000

700.000

₺800

₺560.000.000

2.000.000

₺400

₺800.000.000

63 Teselli İkramiyesi

₺400.000

₺25.200.000

Toplam: 2.947.276

Toplam: ₺2.355.650.000

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