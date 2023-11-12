2024 YILBAŞI BİLETİ NE KADAR? Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye kaç milyon TL olacak? MPİ Tam, yarım, çeyrek bilet fiyat listesi

31 Aralık 2023'te gerçekleşecek olan Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için heyecan tüm hızıyla artıyor. Bu özel çekiliş için bilet satışının başlaması beklenirken, vatandaşlar merakla 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarıyla ilgili detayları araştırıyor.

2024 YILBAŞI BİLETİ NE KADAR? Yılbaşı çekilişi özel Milli Piyango bilet fiyatları belli oldu. Buna göre 31 Aralık gecesi yapılacak çekilişte şansını deneyecekler için çeyrek bilet 100 TL, yarım bilet 200 TL, tam bilet 400 TL'den satılacak.