250 milyon liralık para hareketi! Polatları Dilan yaktı: ’Günde 750 bin lira harcıyorum’ dedi MASAK’ın radarına girdi!

Dilan Polat'ı, "Günde 750 bin TL harcıyorum, kahveyi altınla içiyorum" sözleri yaktı! MASAK, hemen inceleme başlattı. Paniğe kapılan Polat ise U dönüşü yaptı. Polise ağladı: Alın teriyle çalışıyorum. Vatanımı çok seviyorum!

İstanbul'da "Kara para aklamak, vergi kaçırmak ve örgüt kurma" suçlarından tutuklanan Dilan Polat'ın, 21 Eylül'de bir programda "Altın tozlu kahve içip günlük 750 bin lira harcadığı" yönündeki ifadelerinin ardından takibe alındığı ortaya çıktı.