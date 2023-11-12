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250 milyon liralık para hareketi! Polatları Dilan yaktı: 'Günde 750 bin lira harcıyorum' dedi MASAK'ın radarına girdi!

Dilan Polat "günde 750 bin lira harcıyorum, altın tozlu kahve içiyorum" dedi. MASAK'ın radarına girdi. Soruşturmada, Dilan-Engin Polat'ın 250 milyon lira civarında para hareketinin saptandığı, aile fertleri üzerine şirket kurduğu ve bu şirketler üzerinden vergi kaçırdığı da vurgulandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Kasım 2023 Güncelleme 12 Kasım 2023, 06:59
250 milyon liralık para hareketi! Polatları Dilan yaktı: ’Günde 750 bin lira harcıyorum’ dedi MASAK’ın radarına girdi!

Dilan Polat'ı, "Günde 750 bin TL harcıyorum, kahveyi altınla içiyorum" sözleri yaktı! MASAK, hemen inceleme başlattı. Paniğe kapılan Polat ise U dönüşü yaptı. Polise ağladı: Alın teriyle çalışıyorum. Vatanımı çok seviyorum!

İstanbul'da "Kara para aklamak, vergi kaçırmak ve örgüt kurma" suçlarından tutuklanan Dilan Polat'ın, 21 Eylül'de bir programda "Altın tozlu kahve içip günlük 750 bin lira harcadığı" yönündeki ifadelerinin ardından takibe alındığı ortaya çıktı.

MASAK'ın hemen müfettişlere inceleme talimatı verdiğinde ise Dilan Polat'ın daha önce alışılmadık yumuşak tonda bir video mesaj paylaştığı anlaşıldı.

HEMEN AĞIZ DEĞİŞTİRDİ
26 Eylül'de Polat'ın ağlayarak, "Bu kadar şirket sahibiyiz.

Devletimize boynumuz kıldan ince. Her şeyimiz çok şeffaf. Alnımızın akıyla, alın teriyle çalışıyoruz " dediği saptandı.

Soruşturmada, Dilan-Engin Polat'ın 250 milyon lira civarında para hareketinin saptandığı, aile fertleri üzerine şirket kurduğu ve bu şirketler üzerinden vergi kaçırdığı da vurgulandı. (Mustafa Sait ÖZKAN)

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